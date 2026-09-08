SUTEP advierte a Elmer Cuba: “Nos sentimos burlados” y prepara acciones de fuerza si no hay diálogo

El SUTEP busca dialogar con la PCM antes de iniciar una huelga, pero advierte que intensificará el conflicto si no recibe respuesta. | Andina

El SUTEP busca dialogar con la PCM antes de iniciar una huelga, pero advierte que intensificará el conflicto si no recibe respuesta. | Andina

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El secretario general del SUTEP, Lucio Castro, elevó la presión sobre el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, por la falta de una reunión para abordar la Ley 32581, que establece mejoras en las pensiones de los maestros cesantes y jubilados. El dirigente sindical aseguró a La República que el gremio se siente "burlado" porque el titular del MEF ofreció reunirse con ellos, pero han pasado casi tres semanas sin que el encuentro se concrete.

"Nos sentimos burlados", afirmó Castro al cuestionar que, pese a los documentos enviados por el sindicato para solicitar la reunión, el diálogo con el Ministerio de Economía no se haya producido. Según explicó, el SUTEP todavía mantiene la disposición de conversar, pero advirtió que el tiempo para alcanzar un acuerdo se está agotando.

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El dirigente sostuvo que el gremio no pretende mantener una posición cerrada frente al Ejecutivo y que busca encontrar una salida que permita implementar la legislación sin generar una afectación presupuestaria que, según el Gobierno, sería uno de los principales problemas de la norma.

SUTEP evalúa medidas de fuerza si no hay diálogo

Castro advirtió que la falta de una respuesta del Ejecutivo podría terminar trasladando el conflicto desde la mesa de diálogo hacia las calles. "Si no encontramos diálogo, va a ser la respuesta natural", señaló. El secretario general del SUTEP agregó que se encuentra en preparación una eventual medida de lucha, que podría incluir un paro nacional.

El dirigente remarcó que la decisión dependerá de lo que ocurra en los próximos días y de si el Ministerio de Economía finalmente convoca al sindicato. "Si encontramos diálogo con soluciones, el asunto puede variar. Depende del ministro de Economía", sostuvo.

Castro también puso como límite político el debate del presupuesto público. Recordó que el Congreso debe aprobar la ley de Presupuesto hasta el 30 de noviembre, pero consideró que el Ejecutivo todavía tiene margen para buscar una solución antes de que concluya ese proceso.

"No nos va a llevar hasta noviembre, no nos va a llevar hasta octubre. Tiene que ser ya la reunión", afirmó. Y agregó que, si no se fija una fecha para conversar, la conversación ya no va a tener sentido y podrían producirse acciones de fuerza.

La advertencia se produce en momentos en que el Ejecutivo ya presentó al Congreso el proyecto de Presupuesto Público 2027 por S/266.506 millones, 3,5% más que el presupuesto inicial de 2026. Para Educación se han planteado S/49.068 millones, según el proyecto presentado por el Gobierno.

Castro cuestiona recursos para Educación

El secretario general del SUTEP también cuestionó la distribución de los recursos para el sector Educación. Aunque el presupuesto para 2027 contempla alrededor de S/49.000 millones, Castro considera que el incremento nominal no garantiza mayores recursos reales para atender las principales brechas del sector.

Entre sus principales cuestionamientos mencionó la falta de precisiones sobre cuánto se destinará a infraestructura educativa y capacitación docente. También reclamó que el presupuesto debería especificar los recursos destinados a alimentación escolar, mejora de las condiciones laborales y otros compromisos vinculados con los trabajadores del sector.

El proyecto contempla S/49.068 millones para Educación, mientras que el Ejecutivo ha presentado públicamente la cifra como una de las principales prioridades del Presupuesto 2027. El primer ministro Luis Galarreta señaló que el sector recibirá S/49.100 millones y lo ubicó entre los pilares de la propuesta presupuestal.

Castro, sin embargo, considera que el monto debe analizarse junto con las obligaciones y necesidades que debe cubrir el sector. "Si no tienes plata, entonces ¿cómo vas a enfrentar el tema de infraestructura, alimentación, calidad, equidad, acceso, capacitaciones, dignificación de los trabajadores?", cuestionó.

Pensiones de maestros, el principal punto de tensión

El conflicto tiene como uno de sus principales puntos la Ley 32581, que establece una pensión de S/3.500 para maestros cesantes y jubilados. El ministro Elmer Cuba anunció previamente que el Ejecutivo recurriría al Tribunal Constitucional para cuestionar esta y otras normas debido a su impacto presupuestario. El SUTEP rechaza esa posición y sostiene que existe margen para buscar mecanismos que permitan cumplir con la ley.

Para el dirigente sindical, el problema no se limita a una discusión sobre cuánto dinero puede destinar el Estado, sino a la falta de una negociación entre el Ejecutivo y los trabajadores.

"Más de 200.000 trabajadores tengan acceso a una pensión digna", sostuvo Castro, quien reclamó que el Estado debe demostrar capacidad para encontrar una salida que permita cumplir los compromisos con los docentes cesantes y jubilados.

El SUTEP también ha solicitado una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros. Castro señaló que el gremio pretende agotar el diálogo antes de adoptar una medida de fuerza, pero dejó abierta la posibilidad de que el conflicto se intensifique si no recibe una respuesta.

Por ahora, la fecha de una eventual paralización no está definida. El mensaje del sindicato es que todavía existe espacio para negociar, pero que ese margen no será indefinido: si el Ejecutivo no convoca a una reunión en los próximos días, el escenario podría pasar de la negociación a la protesta.