Cusco: rescatan con vida a ocho personas atrapadas tras desborde del río Kimbiri en el Vraem

Ocho personas que quedaron atrapadas tras el desborde del río Kimbiri, en el distrito homónimo, en la provincia de La Convención, región Cusco, fueron rescatadas luego de varias horas de incertidumbre y el trabajo conjunto de agentes de la Policía Nacional, el Ejército y personal de Defensa Civil del municipio distrital de Kimbiri.

La emergencia se produjo tras una lluvia intensa que cayó durante la tarde del lunes 26 de octubre y provocó el incremento repentino del caudal del río. La fuerza de la corriente sorprendió a los residentes, arrasó varias viviendas y puso en riesgo a las familias que viven cerca de sus riberas, especialmente en el sector de Huarmamayo.

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Desborde arrasó viviendas y dejó a personas atrapadas

La crecida sorpresiva del río Kimbiri, luego de varias semanas marcadas por la sequía y la falta de lluvias, afectó viviendas y terrenos agrícolas. Los pobladores se vieron obligados a evacuar a lugares más seguros para proteger sus vidas.

En medio de la situación, ocho personas quedaron atrapadas, entre ellas menores de edad. Las condiciones climáticas adversas dificultaron inicialmente el apoyo aéreo, debido a que las intensas lluvias impedían el desplazamiento de los helicópteros del Ejército para realizar las labores de rescate.

Preocupación por nuevas precipitaciones

Tras la emergencia y el rescate exitoso de los afectados, personal de Defensa Civil de la municipalidad de Kimbiri informó que evalúa los daños ocasionados por el desborde, con el objetivo de identificar las viviendas afectadas, las pérdidas en los cultivos y las necesidades más urgentes de las familias damnificadas.

En la zona, la preocupación continúa ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en Kimbiri y otros distritos del Valle de los Ríos, Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde las lluvias prolongadas podrían provocar crecidas repentinas de los ríos, deslizamientos y bloqueos de las vías de comunicación.