Universitario - Olva Latino: fecha, hora y canal del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 Los equipos de Universitario y Olva Latino se enfrentarán en el Polideportivo Lucha Fuentes por la tercera jornada de la Liga Peruana de Vóley.

Se juega una nueva fecha en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027 . Universitario y Olva Latino se enfrentan en uno de los duelos más llamativos de la jornada en el Polideportivo Lucha Fuentes. El equipo dirigido por Francisco Hervás llega a este duelo tras vencer por 3-0 a Wanka y haber sumado su segundo triunfo en el campeonato.

En cuanto a su rival, también ganó en la jornada anterior. Olva Latino superó por 3-0 al combinado sub-19 de la selección peruana y ahora va por su segundo triunfo de manera consecutiva. De conseguir la victoria, podría alcanzar en puntaje al conjunto crema y llegar a los primeros lugares de la tabla.

¿Cuándo juega Universitario - Olva Latino?

El partido entre Universitario y Olva Latino, correspondiente a la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley, se disputará el sábado 31 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Universitario - Olva Latino?

El encuentro entre Universitario y Olva Latino iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 7.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario - Olva Latino?

La cobertura del encuentro entre Universitario y Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley irá a través de Latina (canal 2). Adicional a ello, este partido podrá verse vía streaming por la aplicación oficial del canal y a través de su página web.

Entradas del partido Universitario - Olva Latino

La venta de las entradas para el encuentro entre Universitario y Olva Latino se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus.