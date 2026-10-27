Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Universitario - Olva Latino: fecha, hora y canal del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027

Los equipos de Universitario y Olva Latino se enfrentarán en el Polideportivo Lucha Fuentes por la tercera jornada de la Liga Peruana de Vóley.

Universitario y Olva Latino se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Universitario/Olva Latino/composición LR
Universitario y Olva Latino se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Universitario/Olva Latino/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Se juega una nueva fecha en la Liga Peruana de Vóley 2026-2027. Universitario y Olva Latino se enfrentan en uno de los duelos más llamativos de la jornada en el Polideportivo Lucha Fuentes. El equipo dirigido por Francisco Hervás llega a este duelo tras vencer por 3-0 a Wanka y haber sumado su segundo triunfo en el campeonato.

En cuanto a su rival, también ganó en la jornada anterior. Olva Latino superó por 3-0 al combinado sub-19 de la selección peruana y ahora va por su segundo triunfo de manera consecutiva. De conseguir la victoria, podría alcanzar en puntaje al conjunto crema y llegar a los primeros lugares de la tabla.

Puedes ver

Mauro Cantoro sorprendió al proponer a figura de Alianza Lima como refuerzo de Universitario: "Es un desperdicio que esté afuera"

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario - Olva Latino?

El partido entre Universitario y Olva Latino, correspondiente a la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley, se disputará el sábado 31 de octubre en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora juega Universitario - Olva Latino?

El encuentro entre Universitario y Olva Latino iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 7.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario - Olva Latino?

La cobertura del encuentro entre Universitario y Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley irá a través de Latina (canal 2). Adicional a ello, este partido podrá verse vía streaming por la aplicación oficial del canal y a través de su página web.

Puedes ver

Barcelona - Alavés: fecha, hora y canal del partido por la fecha 11 de LaLiga de España

lr.pe

Entradas del partido Universitario - Olva Latino

La venta de las entradas para el encuentro entre Universitario y Olva Latino se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus.

  • General Sur: S/25
  • General Norte: S/25
  • General Oriente: S/25
  • General Occidente: S/25
  • Sur Preferente: S/30
  • Norte Preferente: S/30
  • Oriente Preferente: S/45
  • Occidente Preferente: S/45

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

Vita Lima Spa

Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

Vita Lima Spa

Terapia antiestrés + reflexología + hidratación de manos y pies y más.

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del martes 27 de octubre de 2026

Por Carlin | 27 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Universitario - Olva Latino: fecha, hora y canal del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027

Un tornado de categoría EF-2 sorprendió Chile y provocó daños en un colegio, viviendas y cortes eléctricos

Netanyahu pierde poder en Israel y los partidos árabes podrían definir la formación del próximo gobierno

Deportes

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 14

Sofía Mulanovich: “Mi propósito era llegar lo más lejos que podía con el surf, porque era lo que amaba hacer”

Mauro Cantoro sorprendió al proponer a figura de Alianza Lima como refuerzo de Universitario: "Es un desperdicio que esté afuera"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Mauricio Arnillas descarta reubicar a familias que viven en quebradas ante la llegada del FEN: “El Estado no puede cubrir todo eso”

Bancada del Partido del Buen Gobierno presenta proyecto para derogar la Ley APCI

Ejército exige pagar a empresa que hizo deficiente reparación de 3 helicópteros