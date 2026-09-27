Profesores anuncian paro nacional para el 29 de octubre: ¿qué reclama el SUTEP al Gobierno?

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) convocó un paro nacional de docentes para el 29 de octubre, buscando respuestas del Ejecutivo a sus reclamos. | Difusión

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) convocó un paro nacional de docentes para el 29 de octubre, buscando respuestas del Ejecutivo a sus reclamos. | Difusión

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) anunció un paro nacional de docentes para el próximo 29 de octubre. La medida busca exigir al Ejecutivo respuestas a un pliego de reclamos que incluye mayor presupuesto para el sector, mejoras en las condiciones de las instituciones educativas y demandas vinculadas con las pensiones del magisterio.

Gilmer Meza, secretario general del SUTEP Lima, confirmó la convocatoria y señaló que la dirigencia viene coordinando la participación de trabajadores administrativos y de servicio de los colegios. "Por unanimidad, todos los maestros dirigentes han traído la voz de los maestros. Estamos desplazados por todo el país", sostuvo en diálogo con Exitosa.

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El dirigente agregó que el sindicato también conversa con trabajadores administrativos y de servicio para ampliar la participación en la jornada de protesta. "Estamos conversando en el tema unitario con los compañeros que son administrativos y de servicio para parar las labores ese día", indicó.

SUTEP pide 6% del PBI para Educación

Uno de los principales pedidos del gremio es que el Estado destine el 6% del PBI al presupuesto educativo, una demanda que el sindicato vincula con la necesidad de atender distintos problemas de los colegios públicos.

En su pronunciamiento sobre el paro, el SUTEP señaló: "Exigimos: 6% del PBI al presupuesto educativo para mejorar la alimentación y salud de los estudiantes, infraestructura, capacitación y dignificación del magisterio".

Meza también cuestionó las condiciones de infraestructura de los centros educativos y pidió recursos para atender los problemas que, según sostuvo, persisten en distintas instituciones. "Hay un incremento de presupuesto, los colegios están que se caen a pedazos. Hay que ver cómo solucionamos el tema de la alimentación", declaró.

El reclamo incluye además la atención del programa de alimentación escolar y recursos para el mantenimiento de los locales educativos.

Reclamo por pensiones y Ley 32581

La convocatoria también incorpora un componente previsional. El SUTEP exige mejores pensiones para los docentes y cuestiona lo que considera intentos de modificar la legislación que protege sus beneficios.

"¡Pensiones dignas ahora! Abajo los intentos de eliminar la Ley 32581 utilizando al Colegio de Economistas de Lima", señala el comunicado difundido por el sindicato.

El gremio ha responsabilizado al Ministerio de Economía y Finanzas por las decisiones presupuestales que, desde su posición, afectan al sector Educación. Por ello, su plataforma de protesta incluye tanto el incremento de recursos para las escuelas como la defensa de sus derechos laborales y previsionales.

¿Qué pasará con las clases el 29 de octubre?

El SUTEP sostiene que busca que la paralización involucre también al personal administrativo y de servicio. Meza afirmó que, de concretarse esa participación, las actividades podrían suspenderse en los colegios durante la jornada. "En otras palabras, se cerrarán los colegios porque no habrá trabajadores", afirmó el dirigente.

Sin embargo, la convocatoria corresponde a la dirigencia sindical y el impacto efectivo del paro dependerá del nivel de adhesión de los trabajadores en cada institución y jurisdicción.

El sindicato mantiene la convocatoria para el 29 de octubre y plantea que el Gobierno atienda sus demandas antes de esa fecha. Entre sus principales exigencias figuran el 6% del PBI para Educación, recursos para infraestructura y alimentación escolar, mejores condiciones para los docentes y una defensa de sus demandas previsionales.