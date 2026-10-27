Ejército exige pagar a empresa que hizo deficiente reparación de 3 helicópteros

Los helicópteros EP-666 y EP-669, tras recibir mantenimiento, reportaron incidentes graves. Técnicos del CEMAE no dieron conformidad al “overhaul”, indicando incumplimientos contractuales por parte de la empresa. Foto: difusión

Los helicópteros EP-666 y EP-669, tras recibir mantenimiento, reportaron incidentes graves. Técnicos del CEMAE no dieron conformidad al “overhaul”, indicando incumplimientos contractuales por parte de la empresa. Foto: difusión

El sábado 12 de septiembre, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el comandante general del Ejército, Oswaldo Calle, estuvieron en las instalaciones del Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército (CEMAE), Arequipa. Fue para la presentación de los tres helicópteros de fabricación rusa Mi que recibieron una reparación total (overhaul) de la firma panameña Milenium Veladi Corp.

En el evento se destacó que las aeronaves se sumarán a las operaciones para atender las emergencias causadas por el Fenómeno El Niño.

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El viernes 18 de septiembre, los técnicos del CEMAE suscribieron un Acta de Conformidad por el overhaul de los tres helicópteros. Pero, según el documento, dos oficiales dejan constancia de deficiencias o incumplimientos en cuatro aspectos esenciales en la ejecución del contrato.

Poco tiempo después, el lunes 21 de septiembre, a los nueve días de la ceremonia de entrega de las aeronaves en Arequipa, el helicóptero Mi-171-Sh-P, con matrícula EP 666, reportó un incendio en su interior, conforme informó La República. Y el martes 29 de septiembre, la unidad Mi-171-Sh, con matrícula EP-669, también tuvo un incidente técnico en la base de Mazamari, Satipo.

Pese a las deficiencias en el cumplimiento del contrato, el jefe del CEMAE, coronel EP Elvis Velásquez Grandez, exige que se le pague a la contratista panameña Milenioum Veladi Corp. Foto: La República

PÁGUESE NOMÁS

Pese a la gravedad de los hechos descritos, el viernes 13 de octubre, el jefe del CEMAE, coronel EP Elvis Velásquez Grández, demandó al jefe de la Oficina de Economía del Ejército, general EP Carlos Vásquez Salas, cancelar los servicios por el overhaul a los tres helicópteros a Milenium Veladi Corp.

El contrato original es por más de S/70 millones (US$20,3 millones), de los que queda un saldo de S/18.301 millones (US$5.627 millones).

Ocho oficiales del CEMAE fueron los que firmaron el Acta de Conformidad por la entrega de los tres helicópteros que recibieron reparación mayor (overhaul) por parte de la empresa panameña Milenium Veladi Corp, representante en el Perú de la firma rusa Compañía Nacional de Servicios Aeronáuticos (NASC). Pero dos de los efectivos anotaron su disconformidad. Por lo tanto, el Acta de Conformidad es parcial, cuando debió ser unánime.

Una investigación de La República reveló que autoridades del Ejército cambiaron de colocación a oficiales del CEMAE en represalia por no acceder a dar la conformidad a la entrega de los helicópteros reparados. Los hechos posteriores les dieron la razón: los servicios fueron deficientes.

Dos oficiales de la Comisión de Recepción y Conformidad anotaron en el acta de entrega de los helicópteros el incumplimiento de aspectos clave del contrato por parte de la empresa. Foto: La República

REPORTE DE ANOMALÍAS

El presidente de la Comisión de Recepción y Conformidad, y uno de los integrantes de la misma, observaron incumplimiento o deficiencias en cuatro rubros:

Reemplazo obligatorio de componentes y accesorios en condiciones aeronavegables.

Instalación de sistemas de aviónica por obsolescencia técnica.

Recepción de componentes mayores en condición de overhaul del extranjero.

Ensamblaje de los componentes, equipos y accesorios de los helicópteros.

Estas observaciones de los oficiales coinciden con el informe que el viernes 2 de octubre que el ingeniero aeronáutico de la Oficina de Control Institucional del Ejército Peruano (OCI-EP), Eduardo Mendoza Calle, remitió a la subgerente de Control de Seguridad Interna y Externa, Juana Llacsahuanga Chávez, de la Contraloría General de la República.

El ingeniero aeronáutico de la Oficina de Control Institucional del Ejército Peruano (OCI-EP), Eduardo Mendoza Calle, reporta a la Contraloría las deficiencias en los trabajos a los tres helicópteros. Foto: La República

SITUACIÓN DE PELIGRO

En el reporte del ingeniero Eduardo Mendoza concluye lo siguiente: “La condición de aeronavegabilidad de las tres aeronaves -EP 654, EP-666 y EP 669- (reparadas por Milenium Veladi Corp.), no puede acreditarse a la fecha de la visita técnica (del 7 al 10 de septiembre de 2026), por concurrencia de deficiencias de alcance contractual, trazabilidad documental y hallazgos físicos sobre sistemas críticos”.

Lo sucedido con el helicóptero EP-666, llamado “La bestia”, que registró un incendio el 21 de septiembre, en Arequipa, como informó La República; y el incidente de la aeronave EP-669 en Mazamari; confirman las advertencias del ingeniero Mendoza en el informe que despachó a la Contraloría.

De la misma manera, los técnicos del CEMAE que no dieron su conformidad en algunos aspectos del overhaul, ratifican que Milenium Veladi Corp. no cumplió con el contrato.

Por si fuera poco, dos de los tres helicópteros que supuestamente han recibido overhaul (reparación mayor por parte de los fabricantes y de los talleres autorizados por los rusos), los que tienen las matrículas EP-666 y EP-669, han presentado gravísimos incidentes.

A sabiendas de todos estos hechos notoriamente irregulares, las autoridades del Ejército reclaman que se le cancele el saldo del contrato a Milenium Veladi Corp.