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En 2012, una fabrica de aviones llenó un avión con 9 toneladas de papas para solucionar un problema del wifi y redujo las pruebas de semanas a solo 10 horas

Este método innovador, que simula las condiciones de los pasajeros con un material similar al cuerpo humano, ayudó a detectar zonas con señal deficiente y a ajustar los sistemas de conectividad.

Boeing realizó en 2012 un innovador experimento usando 9 toneladas de papas en lugar de pasajeros para estudiar la conectividad wifi en aviones comerciales.
Boeing realizó en 2012 un innovador experimento usando 9 toneladas de papas en lugar de pasajeros para estudiar la conectividad wifi en aviones comerciales. | Foto: Magnific
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En 2012, Boeing sorprendió con un experimento poco convencional para estudiar la conexión wifi en los aviones comerciales: reemplazó a los pasajeros por aproximadamente 9 toneladas de papas. La iniciativa permitió analizar cómo se distribuyen las señales inalámbricas dentro de una cabina ocupada.

La compañía buscaba agilizar las pruebas de conectividad y detectar las zonas donde la cobertura era deficiente. Según informó Boeing en diciembre de ese año, el procedimiento redujo el tiempo necesario para realizar estos ensayos de más de dos semanas a tan solo 10 horas.

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¿Por qué Boeing utilizó 9 toneladas de papas en un avión?

El problema radicaba en que los cuerpos humanos absorben y reflejan las ondas electromagnéticas, lo que puede modificar la intensidad de la señal wifi según la ubicación de los pasajeros. Incluso sus movimientos y el desplazamiento de los carritos de servicio pueden alterar la distribución de la cobertura dentro de la aeronave.

Para reproducir estas condiciones sin depender de decenas de voluntarios, los ingenieros buscaron un material con propiedades similares a las del cuerpo humano. Las papas fueron una alternativa inesperada, pues contienen cerca de un 80% de agua y permiten interactuar con las ondas inalámbricas de una manera suficientemente parecida.

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El experimento que redujo semanas de pruebas a solo 10 horas

Boeing realizó el ensayo en un avión retirado del servicio, cuyos asientos fueron ocupados por sacos que contenían unas 20.000 libras de papas, equivalentes a aproximadamente 9.072 kilos. El proyecto recibió el nombre de SPUDS, siglas en inglés de Synthetic Personnel Using Dielectric Substitution.

Con este método, los especialistas pudieron medir la propagación de las señales, identificar puntos con cobertura deficiente y evaluar ajustes en los sistemas de conectividad. Posteriormente, contrastaron los resultados con mediciones realizadas con personas reales para comprobar la fiabilidad del procedimiento, que permitió acelerar considerablemente las pruebas de wifi en las aeronaves.

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