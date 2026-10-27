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Espectáculos

Jorge Luna incursiona en la música urbana junto a DJ Peligro y causa furor en redes sociales con su tema “Te amo pero no te soporto”

Jorge Luna se lanza como cantante de género urbano y estrena su nuevo tema 'Te amo pero no te soporto' con DJ Peligro y Liam Z. El conductor de Hablando Huevadas ya acumula más de 90 mil reproducciones en YouTube.

Jorge Luna vuelve a encender con su debut como cantante en el género urbano. Composición LR. YouTube
Jorge Luna vuelve a encender con su debut como cantante en el género urbano. Composición LR. YouTube
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Jorge Luna incursiona en la música del género urbano. El pasado 26 de octubre, el conductor de 'Hablando Huevadas' lanzó el tema musical 'Te amo pero no te soporto', en colaboración con el cantante Liam Z y DJ Peligro. Este nuevo proyecto explora una nueva faceta del cómico, que días antes acaparó los titulares de la farándula nacional con el fichaje del futbolista Jean Deza para su club deportivo Domingo Dianderas.

El humorista anunció el estreno de su tema mediante un video en su Instagram, donde presenta un extracto de su nueva canción, junto con un mensaje que dice: La canción perfecta para dedicarle a tu pareja. Actualmente, su sencillo cuenta con 90 mil vistas en la plataforma de YouTube, mientras que los usuarios en las redes sociales aplauden el nuevo rumbo de la carrera profesional de Luna.

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Jorge Luna se adentra en nuevos proyectos tras la espera de su tercer hijo

A inicios de octubre, el comediante causó revuelo entre sus seguidores tras anunciar la espera de su tercer hijo junto a su esposa Melissa Samplini. La noticia fue revelada a través de Instagram en una publicación que mostraba una foto de la ecografía del bebé en camino junto al mensaje: No sé cómo traducirles esto, solo sé que pocas veces en mi vida me sentí tan feliz, tan agradecido y tan emocionado al mismo tiempo.

Posteriormente, el cómico junto a su actual pareja organizaron una reunión para conocer el sexo de su bebé, donde se descubrió que otro varoncito se sumaría a la familia. Tras la noticia tanto Luna como los asistentes mostraron su emoción, sellando el emotivo anuncio con un abrazo entre Luna y su cónyuge.

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El conductor de 'Hablando Huevadas' no se deslinda de los reflectores

Previo al lanzamiento de su tema 'Te amo pero no te soporto', Luna ya acaparaba los reflectores de los medios, tras el fichaje del delantero Jean Deza para su equipo Domingo Dianderas. La noticia no tardó en hacerse viral en las redes, tras el regreso del controversial deportista a las canchas, sobre todo en un equipo que busca abrirse paso en el fútbol profesional.

Pero luego de ser consultado acerca de su nuevo comienzo en el club iqueño, pese a su presentación en el equipo del cómico, el popular 'Ratón' mostró dudas sobre su permanencia en el conjunto chinchano, aún sin haber debutado con ellos en el campo. “Vamos a ver qué pasa”, aludió Deza tras ser interrogado sobre su participación en los próximos partidos de su actual equipo.

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