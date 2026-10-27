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Pésimas noticias para inmigrantes | ICE estaría preparando deportaciones de estos indocumentados latinos a países del otro lado del mundo

Familiares de inmigrantes en Florida alertan sobre deportaciones programadas por ICE hacia países africanos para personas con enfermedades graves.

ICE estaría preparando deportaciones de estos indocumentados latinos a países.
ICE estaría preparando deportaciones de estos indocumentados latinos a países. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Los familiares de inmigrantes en Florida han denunciado que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está preparando una serie de deportaciones hacia países africanos de personas con enfermedades graves. Los afectados que se encuentran en centros de detención ubicados al sur del estado podrían ser enviados a destinos con los cuales no poseen vínculos.

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¿Qué inmigrantes podrán ser deportados por el ICE a África?

Según una investigación publicada por el medio 'The Guardian', los familiares de los detenidos y la organización de defensa de los inmigrantes Workers Circle denunciaron que las autoridades están preparando vuelos de deportación para personas con diversos problemas de salud.

Actualmente, los inmigrantes permanecen en dos centros de detención administrados por operadores privados por cuenta del ICE:

  • Krome North Service Processing Center, ubicado en Miami.
  • Broward Transitional Center, situado en Pompano Beach.

La organizadora de derechos de los inmigrantes de Workers Circle, Arianne Betancourt, reveló durante una conferencia de prensa que por la noche del 20 de octubre recibió llamadas de varios detenidos. De acuerdo con lo relatado, los agentes de deportación citaron a algunos hombres para informarles que México no los recibiría debido a sus problemas de salud y que por ello serían enviados a países africanos.

¿Cuándo saldrían los vuelos de deportación del ICE y cuáles serían los destinos?

La abogada especializada en derechos de inmigrantes Shalyn Fluharty indicó que los testimonios recibidos apuntan a dos posibles vuelos de deportación para la semana del 21 de octubre hacia África. La letrada explicó que las operaciones podrían realizarse el jueves 22 y el viernes 23 de octubre, pero también indicó a República Centroafricana y Burundi como posibles destinos.

DHS se pronunció sobre las posibles deportaciones desde Florida

El medio The Guardian le realizó una consulta a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y le solicitó información personal de los inmigrantes afectados, pero el organismo no ofreció una respuesta adicional tras recibir los datos de uno de los afectados, cuyo caso fue presentado por su esposa.

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