Fue expulsado del Perú en enero, pero regresó para extorsionar a 17 empresas de transporte en Lima

Autoridades incautaron armas de fuego, cartuchos de dinamita y municiones durante operativo. | Composición LR

Autoridades incautaron armas de fuego, cartuchos de dinamita y municiones durante operativo. | Composición LR

Un ciudadano que había sido expulsado del Perú por presunta tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas habría reingresado al país por un paso fronterizo no autorizado y estaría nuevamente involucrado en actividades delictivas. Se trata de José Pérez García, de 22 años, quien fue detenido junto con otros cinco ciudadanos venezolanos investigados por presuntamente integrar Los Gallegos, facción del Tren de Aragua señalada por extorsionar a empresas de transporte público en Lima Este.

Según el Ministerio del Interior (Mininter), Pérez García fue expulsado del territorio nacional el 15 de enero. Sin embargo, habría regresado de manera irregular y ahora figura entre los intervenidos por agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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La intervención se realizó en el quinto piso de un edificio ubicado en la calle Los Jazmines F1, en la Asociación de Vivienda Primero de Enero, en Ate Vitarte. De acuerdo con las autoridades, el inmueble habría sido utilizado como centro de operaciones de la presunta organización criminal.

Seis detenidos por presuntas extorsiones a transportistas

Además de Pérez García, la Policía detuvo a Henry Uviedo Véliz, de 22 años, señalado como presunto cabecilla; Raciel Méndez Gutiérrez, de 19; Yorda Daniel Muñoz, de 28; Abraham Rangel Castillo, de 25; y Bryan Fontalva Blanco, de 28.

Los seis son investigados por su presunta participación en actividades extorsivas y por delitos vinculados con la posesión ilegal de armas de fuego y explosivos. Las diligencias deberán determinar el papel que habría desempeñado cada uno en la estructura delictiva.

Hallan Mini Uzi, dinamita y registros de posibles cobros

Durante el registro del inmueble, los efectivos incautaron dos armas de fuego tipo Mini Uzi con sus respectivas cacerinas, un silenciador, un revólver, cuatro cartuchos de dinamita y municiones. También encontraron teléfonos celulares y cuadernos con anotaciones que serían registros de los pagos exigidos a los transportistas.

El director nacional de Investigación Criminal de la PNP, general José Antonio Zavala Chumbiauca, declaró a Latina que entre los apuntes se habría identificado un cobro de S/10 por cada vuelta realizada por los vehículos de transporte público.

La Policía busca establecer cómo funcionaba el presunto sistema de recaudación y si los registros encontrados corresponden a pagos efectuados por las empresas amenazadas.

Asimismo, el armamento incautado será sometido a pericias balísticas para determinar si fue utilizado en otros hechos delictivos, incluidos ataques que hayan dejado personas heridas o fallecidas.

17 empresas de transporte estarían bajo amenaza

Las investigaciones preliminares identificaron a 17 empresas de transporte público que habrían sido extorsionadas por esta presunta organización criminal. Entre ellas figuran Sol de Oro, Turismo Huaycán, Etramusa, la 19 y El Chosicano, compañías que operan en Lima Este.

Según el Mininter, los sospechosos presuntamente exigían dinero a los propietarios de las unidades mediante mensajes de WhatsApp. Para intimidar a sus víctimas, habrían enviado comunicaciones en las que mostraban armas de fuego, municiones y explosivos.

La Policía también investiga posibles ataques directos contra vehículos de pasajeros como parte de las acciones de amedrentamiento.

“Hasta el momento, hemos logrado determinar que hay 17 empresas que eran extorsionadas mediante mensajes de WhatsApp y ataques directos hacia los vehículos”, declaró Zavala Chumbiauca a Latina.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar si las armas y los explosivos incautados guardan relación con los ataques denunciados por los transportistas.

Investigan el reingreso irregular de Pérez García

El caso de José Pérez García también será investigado por su presunto reingreso irregular al Perú, luego de que fuera expulsado el 15 de enero por los antecedentes señalados por el Mininter.

Las autoridades deberán esclarecer las circunstancias en las que habría vuelto a ingresar al país y determinar si participó en las amenazas contra las empresas de transporte público.

Mientras tanto, los seis detenidos afrontarán las investigaciones por las presuntas extorsiones y los delitos relacionados con la tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos. Su responsabilidad penal y la función que habrían cumplido dentro de la organización deberán establecerse durante el proceso correspondiente.