Aldo Bravo señala que Jorge Gavidia puede unirse a Renovación Popular: "Es bienvenido"

Aldo Bravo, diputado de Renovación Popular, se refirió a la salida del senador Jorge Gavidia del Partido del Buen Gobierno y señaló que podría incorporarse a las filas de su agrupación. El representante celeste indicó que Gavidia será bienvenido si comparte y respeta los principios de la organización.

"El señor Gavidia ha dicho que el Buen Gobierno ya no lo representa. Él busca renunciar para ser consecuente consigo mismo. Insisto, no lo hemos conversado en la bancada. Pero cualquier persona que respete los derechos de la vida, de la patria y de la libertad es bienvenido", indicó.

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Gavidia anunció recientemente su salida del Partido del Buen Gobierno tras votar en contra de la posición de sus compañeros de bancada sobre el proyecto de delegación de facultades legislativas. El senador votó a favor de la propuesta y fue, junto con Juver Flores, uno de los únicos dos integrantes del partido de Jorge Nieto que respaldaron la iniciativa en la Cámara Alta.

"Simplemente siempre ingresé considerando que era diferente a mi posición y no puedo hacerle daño a la imagen del partido", explicó Gavidia para justificar su salida de la agrupación. Agregó que el partido tiene buenas perspectivas de crecimiento y que su decisión también responde a su intención de no interrumpir ese proceso.

Barragán, senador de Obras, también abre las puertas para Gavidia

Daniel Barragán, senador de Obras, también señaló que Jorge Gavidia podría incorporarse a las filas de su bancada. Consultado sobre la posibilidad de que Gavidia se sume a la bancada de senadores del partido de Ricardo Belmont, Barragán mostró apertura ante tal escenario.

"Las puertas de Obras siempre están abiertas, pero depende de las circunstancias. Hay que hacer una evaluación, al igual que lo puede hacer cualquier partido (...) Todas las posibilidades están abiertas. No descartamos ninguna. Nosotros no decidimos eso, sino primero el senador (Gavidia). Todo se puede dar".

Barragán también señaló que, desde su perspectiva, Gavidia no habría mantenido una buena comunicación con su entorno partidario. "Ha habido una incomodidad de su parte, me parece. Espero que converse con Jorge Nieto. (Dice él que tiene una convergencia partidaria) Bueno, entonces no debieron ponerlo en su lista porque si está en la lista es porque comparte", sostuvo.