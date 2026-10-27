Policía de Brasil investiga posible fuga del excandidato presidencial Flavio Bolsonaro hacia Argentina Las sospechas surgieron tras detectarse un avión privado de la empresa Baires Fly que viajó de Buenos Aires a Puerto Iguazú y tenía previsto continuar hacia Estados Unidos. La compañía canceló la salida después de que no se presentaran el plan de vuelo ni el registro de pasajeros.

La Policía Federal de Brasil investiga el posible escape del senador Flávio Bolsonaro hacia Argentina tras perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva

La Policía Federal de Brasil investiga el posible escape del senador Flávio Bolsonaro hacia Argentina tras perder las elecciones frente a Luiz Inácio Lula da Silva AFP

La Policía Federal de Brasil investiga si el senador Flávio Bolsonaro abandonó el país rumbo a Argentina después de perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La investigación comenzó con información de medios locales que afirmaron que el excandidato había cruzado la frontera en un vuelo privado con destino final en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades argentinas negaron su ingreso y, hasta el momento, no existe confirmación de que haya salido de territorio brasileño o cuál es su actual paradero.

El caso cobró relevancia después de que el juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes ordenara a Flávio Bolsonaro entregar sus pasaportes ordinarios y diplomáticos en un plazo de 24 horas. La medida también le impide abandonar Brasil. Tras no acatar lo dispuesto, la Policía canceló los documentos, por lo que ya no tendría inmunidad diplomática..

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Argentina niega el ingreso del senador al país

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina informó que no tiene constancia de la entrada de Flávio Bolsonaro. La institución también indicó que la documentación de la empresa Baires Fly, vinculada al avión bajo revisión, estaba en regla.

En un comunicado, el organismo explicó que inició las verificaciones necesarias tras la repercusión generada por la presencia de una aeronave privada en el Aeropuerto Internacional de Iguazú. Además, precisó que no se presentó ningún plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.

El gobierno de Javier Milei también negó el ingreso del senador, según información citada por Bloomberg y CNN Brasil. Por su parte, Rogério Marinho, coordinador de la campaña presidencial de Flávio, rechazó las versiones sobre su salida del país.

"Eso no sucedió", afirmó Marinho en declaraciones al medio brasileño Metrópoles. Fabio Wajngarten, exdirector de la Secretaría de Comunicación Social durante el gobierno de Jair Bolsonaro, también calificó la información como falsa.

Un vuelo privado a Estados Unidos genera sospechas

La investigación se centra, entre otros elementos, en un avión de la empresa Baires Fly que salió de Buenos Aires el lunes 26 de octubre a las 22.14 y aterrizó en Puerto Iguazú a las 23.45. Según la información difundida por medios argentinos, la aeronave tenía previsto continuar hacia Estados Unidos.

De acuerdo con TN, la empresa solicitó autorización a Aduana y Migraciones para realizar el viaje durante la madrugada. El pedido contemplaba a cuatro pasajeros, cuyas identidades no fueron confirmadas. Sin embargo, la tripulación no presentó el plan de vuelo ni el registro de pasajeros y la compañía canceló la salida.

La presencia del avión alimentó las sospechas sobre un posible traslado del senador, aunque no existe evidencia confirmada de que estuviera entre los pasajeros. La información de esa aeronave tampoco estaba disponible en el portal especializado FlightRadar, según medios.

Moraes ordena cancelar y entregar sus pasaportes

La orden judicial contra Flávio Bolsonaro se conoció el lunes 26 de octubre, un día después de la segunda vuelta electoral. El senador declaró que recibió la citación de la Policía Federal al salir de la residencia de su padre, Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia tras una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

El excandidato aseguró que proporcionaría sus documentos de viaje, aunque cuestionó los motivos de la decisión. "Voy a entregar mi pasaporte y a defenderme de esta aberración, que es un claro intento de intimidarme. Pero nadie va a callarme", manifestó.

Según su versión, Alexandre de Moraes tomó la medida a raíz de unas declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, quien el 23 de octubre sugirió que Flávio debería abandonar Brasil si perdía las elecciones.

"Yo nunca dije eso. ¿Es motivo para quitarme el pasaporte? ¿Esto es justicia?", cuestionó.

Flávio está bajo investigación en una causa por presunto lavado de dinero y evasión fiscal relacionada con el abogado Willer Tomaz, a quien reconoce como amigo. La Justicia le prohibió mantener contacto directo o indirecto con él.

La investigación también incluye posibles vínculos entre empresas de Tomaz y las apuestas deportivas. Ambos niegan tener una relación comercial o haber cometido irregularidades.

Además, el Tribunal Supremo Federal investiga la presunta financiación irregular de Dark Horse, una película biográfica sobre Jair Bolsonaro. En esta causa, la Policía Federal examina sospechas de lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción, después de que Daniel Vorcaro, antiguo propietario de Banco Master, supuestamente transfiriera unos 61 millones de reales a petición del senador para financiar la producción.

La defensa de Flávio sostiene que el aporte se realizó entre entidades privadas, conforme a los procedimientos legales, y que no se utilizó dinero público.