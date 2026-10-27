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Lula da Silva responde a Keiko Fujimori tras saludo: "Podemos fortalecer la integración regional"

La presidenta peruana y el electo mandatario brasileño coincidieron en impulsar una agenda conjunta con Brasil, con énfasis en el desarrollo sostenible de la Amazonía, a puertas del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países en 2027.

Keiko Fujimori y Lula da Silva intercambiaron mensajes en X | Composición: LR.
Keiko Fujimori y Lula da Silva intercambiaron mensajes en X | Composición: LR.
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Tras ser elegido presidente de Brasil, Lula da Silva recibió las felicitaciones de la presidenta Keiko Fujimori. En su respuesta, el mandatario brasileño agradeció el gesto y planteó que Perú y Brasil mantengan una agenda común centrada en objetivos compartidos.

"Recibo con gratitud sus felicitaciones, Keiko Fujimori. Espero celebrar los 200 años de asociación entre Brasil y Perú en 2027. Podemos fortalecer la integración regional a través de un nuevo modelo de desarrollo sostenible e inclusivo que unifique la conservación y el uso sostenible de la selva amazónica, reconociendo el rol de los pueblos indígenas y las comunidades locales", señaló el mandatario brasileño en su cuenta de X.

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Fujimori coincidió con la necesidad de impulsar una respuesta conjunta. Perú y Brasil comparten una frontera en la Amazonía, una región estratégica para ambos países y de gran importancia ambiental a nivel mundial.

"Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos", indicó la presidenta en la misma red social.

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La Amazonía y los retos comunes de Perú y Brasil

La protección de la Amazonía representa uno de los principales desafíos compartidos por Perú y Brasil. En ambos países, la deforestación, la minería ilegal y la tala clandestina amenazan los ecosistemas y los territorios indígenas. La pérdida de bosques en ese territorio también está vinculada al narcotráfico, los incendios forestales y la expansión de la frontera agrícola.

Otro problema es el avance del crimen organizado en las zonas fronterizas. En agosto de este año, líderes asháninkas de Perú y Brasil alertaron sobre la expansión del narcotráfico, las invasiones territoriales y las amenazas contra comunidades indígenas, y reclamaron una respuesta coordinada entre ambos países.

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