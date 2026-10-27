Lula da Silva responde a Keiko Fujimori tras saludo: "Podemos fortalecer la integración regional"
La presidenta peruana y el electo mandatario brasileño coincidieron en impulsar una agenda conjunta con Brasil, con énfasis en el desarrollo sostenible de la Amazonía, a puertas del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países en 2027.
Tras ser elegido presidente de Brasil, Lula da Silva recibió las felicitaciones de la presidenta Keiko Fujimori. En su respuesta, el mandatario brasileño agradeció el gesto y planteó que Perú y Brasil mantengan una agenda común centrada en objetivos compartidos.
"Recibo con gratitud sus felicitaciones, Keiko Fujimori. Espero celebrar los 200 años de asociación entre Brasil y Perú en 2027. Podemos fortalecer la integración regional a través de un nuevo modelo de desarrollo sostenible e inclusivo que unifique la conservación y el uso sostenible de la selva amazónica, reconociendo el rol de los pueblos indígenas y las comunidades locales", señaló el mandatario brasileño en su cuenta de X.
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Fujimori coincidió con la necesidad de impulsar una respuesta conjunta. Perú y Brasil comparten una frontera en la Amazonía, una región estratégica para ambos países y de gran importancia ambiental a nivel mundial.
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"Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos", indicó la presidenta en la misma red social.
La Amazonía y los retos comunes de Perú y Brasil
La protección de la Amazonía representa uno de los principales desafíos compartidos por Perú y Brasil. En ambos países, la deforestación, la minería ilegal y la tala clandestina amenazan los ecosistemas y los territorios indígenas. La pérdida de bosques en ese territorio también está vinculada al narcotráfico, los incendios forestales y la expansión de la frontera agrícola.
Otro problema es el avance del crimen organizado en las zonas fronterizas. En agosto de este año, líderes asháninkas de Perú y Brasil alertaron sobre la expansión del narcotráfico, las invasiones territoriales y las amenazas contra comunidades indígenas, y reclamaron una respuesta coordinada entre ambos países.