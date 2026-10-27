Senadora Milagros Jáuregui busca retirar los huacos eróticos de Moche: asegura que 'son dañinos para la infancia' La senadora de Renovación Popular reconoció que las esculturas representan parte de la cultura nacional; sin embargo, aseguró que las imágenes causan "miedo e incomodidad" entre los menores. Sus declaraciones se produjeron durante una sesión en la que participó el ministro de Cultura, Alberto Beingolea.

La senadora de Renovación Popular Milagros Jáuregui pidió retirar los huacos eróticos instalados en la vía pública del distrito de Moche, en Trujillo. Según la legisladora, estas esculturas "atentan contra los niños". Sus declaraciones se produjeron durante una sesión de la Comisión de Asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer, Desarrollo Social y Digital del Senado.

“Están puestas como arte o cultura, pero están yendo contra los derechos del niño. Muchísimas organizaciones han señalado estar en contra de que los niños vean estas imágenes. Los huacos despiertan una sexualidad que no es sana. Causan miedo e incomodidad; estas exposiciones generan una distorsión de la sexualidad normal, algo que tiene que verse luego con psiquiatras infantiles o psicólogos. Tener estas imágenes en un lugar público es dañino para la infancia”, indicó.

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La senadora reconoció que las esculturas representan parte de la cultura nacional, pero insistió en que no deben ser vistas por niños. Sostuvo que los estudiantes de secundaria en adelante podrían apreciarlas con el acompañamiento de un tutor. Las palabras de Jáuregui llegaron en una sesión donde participó como invitado el ministro de Cultura, Alberto Beingolea.

Los huacos eróticos de Moche fueron instalados durante la gestión de César Arturo Fernández Bazán, entonces alcalde del distrito trujillano. La Municipalidad Distrital de Moche colocó las esculturas como parte de una iniciativa para promover el turismo local. En enero de 2022, se instaló una réplica de aproximadamente tres metros de altura.