Así será la flota que trasladará al papa León XIV: nueve modernas camionetas y placas exclusivas para su visita al Perú La flota estará compuesta por dos Chevrolet Colorado Z71 blancas y siete Chevrolet Traverse Midnight negras. El MTC autorizó placas especiales que podrán utilizarse las 24 horas del día entre el 1 y el 17 de noviembre.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó el uso excepcional de la placa pontificia en nueve vehículos que trasladarán al papa León XIV durante su visita al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre. Las unidades podrán circular las 24 horas del día entre el 1 y el 17 de noviembre, según una resolución ministerial publicada este martes 27 de octubre.

La flota estará conformada por dos camionetas Chevrolet Colorado Z71 blancas y siete Chevrolet Traverse Midnight negras. La medida establece la creación de una placa especial como acto simbólico por la llegada del pontífice y dispone que su fabricación, expedición y entrega no generen costos ni derechos administrativos.

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MTC autoriza placas especiales para nueve vehículos

La medida fue aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 609-2026-MTC/01.02, firmada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini Casal. El documento autoriza excepcionalmente el uso de placas de exhibición denominadas placa pontificia para identificar los vehículos destinados al traslado del papa León XIV.

La solicitud fue presentada por la Asociación Automotriz del Perú (AAP), a pedido de la empresa General Motors Perú S. A., que planteó la fabricación y el uso de placas especiales para las unidades asignadas a la visita papal.

La autorización se sustenta en el Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, que permite al MTC aprobar excepcionalmente placas de exhibición para vehículos nuevos destinados al traslado de altos funcionarios o representantes extranjeros que participan en eventos internacionales.

Las placas tendrán fondo blanco y caracteres en color rojo. Su fabricación, expedición y entrega estarán a cargo de la entidad administradora de la Placa Única Nacional de Rodaje, sin cobro de costos, gastos ni derechos administrativos.

Dos Chevrolet Colorado y siete Traverse

La relación incluida en el anexo de la resolución detalla los nueve vehículos autorizados. Dos corresponden al modelo Chevrolet Colorado Z71, de color blanco, mientras que los otros siete son Chevrolet Traverse Midnight, de color negro.

Las placas especiales podrán utilizarse durante todo el día, pero únicamente dentro del periodo autorizado, del 1 al 17 de noviembre de 2026. La visita del papa León XIV al Perú está prevista del 11 al 16 de noviembre e incluye actividades en los departamentos de Cajamarca, Cusco, Lambayeque, Lima y Ucayali, además de la Provincia Constitucional del Callao.

La resolución precisa que el uso de las placas deberá cumplir las disposiciones aplicables del Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje y sus normas complementarias.