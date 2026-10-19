Prepararon su fórmula desde inicial: el método del colegio de Lima Norte que metió a 50 escolares a la UNMSM y acaparó los primeros lugares

Los escolares obtuvieron posiciones destacadas, con cinco alcanzando el primer puesto en sus especialidades, y varios más logrando los segundos y terceros lugares en diversas carreras.

Los escolares obtuvieron posiciones destacadas, con cinco alcanzando el primer puesto en sus especialidades, y varios más logrando los segundos y terceros lugares en diversas carreras. Foto: Andina/Difusión

Un total de 50 estudiantes de quinto de secundaria del colegio Juan Pablo Peregrino, ubicado en Carabayllo, ingresaron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en las dos primeras fechas del examen de admisión 2027-I, realizadas el sábado 17 y domingo 18 de octubre. Los escolares consiguieron una vacante en la primera oportunidad, durante una evaluación que convocó a cerca de 19.000 postulantes de distintas áreas académicas.

Además del número de ingresantes, los alumnos destacaron por los puestos alcanzados en carreras de Ciencias e Ingeniería. Cinco estudiantes obtuvieron el primer lugar en sus respectivas especialidades, mientras que otros seis consiguieron el segundo o tercer puesto. Según representantes del colegio, estos resultados están relacionados con una formación que comienza en el nivel inicial y combina hábitos de estudio, disciplina, motivación y acompañamiento emocional.

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San Marcos: estos son los escolares de Carabayllo que ocuparon los primeros puestos en 2027-I

Entre quienes alcanzaron el primer puesto figuran Franco Herrera Payajo, de 16 años, en Química; Mauricio Arrascue Loyola, de 16 años, en Ingeniería Civil; Anghello Corasma Nolasco, de 15 años, en Ingeniería de Software; Manuel López Muñoz, de 16 años, en Estadística; y Santiago Montoya Nizama, de 16 años, en Ingeniería Geográfica.

Los segundos puestos correspondieron a José Urquiza Antezana, en Ingeniería de Software; Edu Pacheco Sulla, en Ingeniería de Inteligencia Artificial; y Sadrith Rodríguez Vivanco, en Educación Secundaria. Los tres tienen 16 años. En tanto, Wilson Villar Paz obtuvo el tercer lugar en Ingeniería Mecánica de Fluidos; Oscar Santillana Ortega, en Ingeniería Metalúrgica; y Mathius Poccoparchi Armas, en Física. También tienen 16 años.

Los resultados se registraron durante las dos primeras jornadas del proceso de admisión 2027-I de la UNMSM, que distribuye sus evaluaciones presenciales según las áreas académicas. Las pruebas del 17 y 18 de octubre estuvieron dirigidas a postulantes de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, así como Ciencias Básicas e Ingeniería.

Disciplina, motivación y apoyo psicológico: así es el método educativo del colegio

De acuerdo con representantes del colegio Juan Pablo Peregrino, la preparación de sus estudiantes comienza desde el nivel inicial. En esa etapa, la institución promueve valores y hábitos vinculados con la disciplina en las actividades escolares, el estudio y el trabajo en el aula. También fomenta el respeto hacia los docentes, los compañeros y uno mismo, además de la responsabilidad al asumir nuevos retos.

La institución señala que la formación se complementa con motivación constante dentro y fuera del aula, así como con el acompañamiento emocional del área de Psicología. Estos componentes forman parte del enfoque educativo que el colegio relaciona con los ingresos obtenidos año tras año a la universidad pública.