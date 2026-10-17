Resultados San Marcos 2027-I: LINK oficial para consultar la lista de ingresantes del 17 y 18 de octubre

Los resultados se publicarán en el portal de admisión oficial de la UNMSM este 17 y 18 de octubre. Los postulantes deberán verificar sus puntajes y la disponibilidad de vacantes.

Los resultados se publicarán en el portal de admisión oficial de la UNMSM este 17 y 18 de octubre. Los postulantes deberán verificar sus puntajes y la disponibilidad de vacantes. Foto: Andina/Composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) desarrolla este fin de semana una nueva etapa de su proceso de admisión 2027-I, en el que miles de jóvenes buscan obtener una vacante en una de las carreras profesionales de la Decana de América. Las evaluaciones están distribuidas por áreas académicas y los postulantes podrán conocer sus resultados a través de los canales oficiales de la Oficina Central de Admisión (OCA).

La publicación de los puntajes permitirá a los aspirantes comprobar si alcanzaron una vacante en esta convocatoria. Para evitar confusiones con información no oficial, la consulta debe realizarse desde el portal de admisión de la universidad, donde se habilitará el acceso a los resultados correspondientes a cada jornada de evaluación.

¿Dónde consultar los resultados del examen de admisión San Marcos 2027-I?

Los postulantes pueden ingresar al portal oficial de admisión de la UNMSM para conocer los resultados del sábado 17 y domingo 18 de octubre. Desde esta plataforma podrán ubicar la sección correspondiente a los resultados del proceso 2027-I cuando la universidad publique la información de manera oficial.

Una vez habilitada la consulta, los aspirantes deberán seleccionar la opción destinada a los resultados del examen y revisar los datos correspondientes a su postulación. La plataforma permitirá comprobar información como el código del postulante, el puntaje obtenido y la escuela profesional a la que postuló. Es importante verificar que los datos correspondan a la jornada rendida y consultar únicamente los canales institucionales para confirmar el ingreso.

¿Cuándo publican los puntajes y cuántas vacantes ofrecen las áreas D y E?

De acuerdo con la información difundida sobre el proceso, la Oficina Central de Admisión tiene previsto publicar los puntajes desde las 4.00 p. m. del día de la evaluación, después del procesamiento de las cartillas. La programación contempla las jornadas del sábado 17 y domingo 18 de octubre de 2026, por lo que los postulantes deben revisar los anuncios oficiales para identificar cuándo estarán disponibles los resultados que les corresponden.

En el proceso 2027-I, el Área D, vinculada con Ciencias Económicas y de la Gestión, cuenta con 720 vacantes, mientras que el Área E, que comprende Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, dispone de 502. La información proporcionada también señala que el puntaje mínimo establecido para acceder a una vacante en estas áreas es de 700 puntos. Entre las carreras mencionadas con mayor número de cupos figuran Derecho y Contabilidad, con 90 vacantes cada una. Alcanzar el puntaje indicado no reemplaza la revisión de los resultados oficiales, ya que la asignación de vacantes debe confirmarse mediante la publicación de la universidad.