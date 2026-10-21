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Con 15 años, obtuvo el primer puesto en Inteligencia Artificial de San Marcos y acumula seis ingresos universitarios

Guillermo Romero Melo conquistó el primer lugar de la carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial en el examen de admisión 2027-I. Su sueño es convertirse en un profesional de élite en el campo de la tecnología.

Joven genio ingresó a San Marcos en el primer puesto
Joven genio ingresó a San Marcos en el primer puestoComposición LR / Difusión
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Tiene 15 años y cursa el tercero de secundaria, pero su preparación y esfuerzo lo han llevado a cumplir otra hazaña académica. Guillermo Romero Melo ocupó el primer puesto en la carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) durante el Examen de Admisión de 2027-I.

El menor es uno de los 35 escolares del colegio Juventud Científica que alcanzaron una vacante en la Decana de América, diez de los cuales consiguieron los primeros puestos en su carrera. Su sueño es convertirse en un profesional de élite en el campo de la tecnología, una aspiración que va camino a cumplir gracias a su capacidad y dedicación que le han permitido acumular seis ingresos a universidades desde los 12 años.

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Preparación exigente

El logro alcanzado recientemente por Romero es resultado de la exigente rutina de preparación que siguió para postular a la UNMSM. El joven contó que durante seis meses estudió más de 12 horas al día para alcanzar su objetivo, combinando su actividad con la lectura de distintos tipos de textos, una de sus actividades favoritas para reforzar sus conocimientos.

Su preparación fue la clave para lograr seis ingresos a universidades, tres de ellos a San Marcos, desde los 12 años. Tras su reciente hazaña, señaló que está enfocado en su participación en la Olimpiada Peruana de Química, para cuya etapa final clasificó tras superar una primera fase en la que participaron 800 estudiantes.

Guillermo Romero Melo dio un nuevo paso en su sueño de convertirse en un profesional de élite en el campo de la tecnología

Guillermo Romero Melo sueña con convertirse en un profesional de élite en el campo de la tecnología

Ingreso masivo a UNMSM

La felicidad de Guillermo Romero por ingresar en el primer lugar de su carrera a San Marcos fue compartida también por otros estudiantes que lograron un objetivo similar. Es el caso de Fernando Balboa, en Mecánica de Fluidos; Ronald Calixto, en Gestión Tributaria; y Melanie Illajanqui, en Auditoría Empresarial. Asimismo, Jessica Marcos, Arihana Rueda, Anyeli Ore, Valery Vivanco, Nicolás Arapa y Krysthal Canales lograron el segundo puesto de mérito en las carreras a las que postularon.

Los resultados reflejan el desempeño de los escolares y una preparación que combina las clases regulares con el reforzamiento académico. En ese proceso, la Academia Preuniversitaria CEMTA cumplió un papel importante mediante clases diarias por las tardes, orientadas a complementar los aprendizajes del colegio, y el acompañamiento psicológico destinado a fortalecer la motivación, la confianza y la estabilidad emocional de los jóvenes frente a la presión de los exámenes de admisión.

Escolares del colegio Juventud Científica que ingresaron a San Marcos

Escolares del colegio Juventud Científica que ingresaron a San Marcos

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