Examen de admisión San Marcos 2027-I: ¿qué debes llevar y qué está prohibido este 24 y 25 de octubre? La UNMSM continúa con su proceso de admisión. Este sábado rendirán la prueba los postulantes de Ciencias de la Salud y el domingo será el turno de Medicina Humana. Conoce los documentos obligatorios, la vestimenta permitida y los objetos que están prohibidos.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) inicia su proceso de admisión 2027-I este fin de semana, con 2.581 vacantes para 28.829 postulantes, evaluando Ciencias de la Salud y Medicina. | Difusión

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) inicia su proceso de admisión 2027-I este fin de semana, con 2.581 vacantes para 28.829 postulantes, evaluando Ciencias de la Salud y Medicina. | Difusión

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) continúa este fin de semana con su proceso de admisión 2027-I, que ofrece 2.581 vacantes para 28.829 postulantes inscritos. Tras las primeras jornadas, este sábado 24 y domingo 25 de octubre se desarrollarán las evaluaciones correspondientes a las áreas de Ciencias de la Salud y Medicina Humana.

Los postulantes que acudirán a la Ciudad Universitaria deben tomar en cuenta que la universidad estableció un horario límite para el ingreso, además de una serie de disposiciones sobre los documentos que deben presentar, la vestimenta y los objetos personales que pueden llevar.

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¿A qué hora es el examen de admisión de San Marcos?

El sábado 24 de octubre rendirán el examen los postulantes a las carreras de Ciencias de la Salud, con excepción de Medicina Humana. En tanto, el domingo 25 de octubre será la evaluación para quienes buscan una vacante en Medicina Humana.

En ambas jornadas, el ingreso a la Ciudad Universitaria estará permitido desde las 6.00 a. m. hasta las 8.30 a. m. La UNMSM advirtió que, después de esa hora, no se permitirá el ingreso de postulantes por ningún motivo.

Por ello, la universidad recomienda acudir con anticipación y verificar previamente la documentación requerida para evitar inconvenientes en los controles de acceso.

¿Qué documentos debes llevar al examen de San Marcos?

Para ingresar a rendir la evaluación de admisión 2027-I, los postulantes deberán presentar los documentos establecidos por la universidad, según corresponda:

Carné de postulante impreso en tamaño A4. Este documento incluye la declaración jurada, que debe llevarse sin firma ni huella dactilar , debido a que ambas serán colocadas en el aula ante el docente o veedor.

Este documento incluye la declaración jurada, que debe llevarse , debido a que ambas serán colocadas en el aula ante el docente o veedor. DNI original, vigente y actualizado.

Pasaporte o carné de extranjería vigente , en el caso de postulantes extranjeros.

, en el caso de postulantes extranjeros. Certificado de inscripción C4 de Reniec u otro documento oficial de trámite , únicamente cuando el DNI haya sido perdido o robado.

, únicamente cuando el DNI haya sido perdido o robado. Declaración jurada para menores de edad, impresa y firmada por el padre, madre o apoderado, cuando corresponda.

Los postulantes deben revisar que sus documentos estén en las condiciones solicitadas antes de dirigirse al campus universitario.

¿Cómo debes vestirte para el examen de admisión?

La UNMSM también mantiene restricciones para determinadas prendas y accesorios durante la jornada de evaluación. Entre las principales disposiciones figuran:

No se permite el ingreso con gorras .

. Están restringidas las casacas o poleras con capucha .

. No se permiten jeans ni pantalones tipo cargo , estos últimos caracterizados por sus grandes bolsillos laterales.

, estos últimos caracterizados por sus grandes bolsillos laterales. Está prohibido llevar aretes, piercings, anillos, pulseras y collares .

. El calzado debe estar libre de hebillas y adornos metálicos .

. El cabello no debe cubrir las orejas ni la frente. Quienes tengan el cabello largo deben llevarlo recogido.

Como alternativa, la universidad señala que los postulantes pueden acudir con polo de algodón y pantalón de buzo, siempre que cumplan con las demás disposiciones establecidas para el examen.

¿Qué objetos están prohibidos en el examen de San Marcos?

Los postulantes deben evitar llevar objetos personales que no están autorizados dentro de la jornada de evaluación. Entre los elementos prohibidos figuran celulares, relojes inteligentes, audífonos, tabletas, cámaras y otros dispositivos electrónicos.

Tampoco está permitido ingresar con mochilas, bolsos, carteras, billeteras, llaves, tarjetas, joyas ni relojes. La lista también comprende alimentos, bebidas y materiales de estudio, como libros, cuadernos y separatas.

Los participantes no necesitan llevar lápices, borradores, tajadores ni lapiceros, debido a que estos útiles serán proporcionados por la propia universidad durante la evaluación.

¿Cuándo se entregarán las constancias de ingreso?

Los postulantes que obtengan una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos podrán recoger sus constancias de ingreso del 2 al 6 de noviembre de 2026, de acuerdo con el cronograma establecido para este proceso.

Ante las restricciones de ingreso, se recomienda a los postulantes preparar con anticipación únicamente los documentos indispensables y acudir sin objetos que puedan generar inconvenientes durante el control de acceso.