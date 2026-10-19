Asesinan a balazos a hombre tras salir de fiesta en el Callao: PNP no descarta ajuste de cuentas

Una persona aún no identificada fue asesinada con más de doce balazos la madrugada de este lunes 19 de octubre en el Callao. El crimen fue perpetrado por sujetos que llegaron en un vehículo rojo al pasaje los Alamos en el distrito de Carmen de la Legua.

De acuerdo con las declaraciones de los testigos, la víctima salió de una casa donde se realizaba un evento y en el que se iba a presentar el artista de salsa Jeinson Manuel tras recibir una llamada telefónica. Los sujetos lo identificaron, bajaron del vehículo y abrieron fuego contra él.

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Hasta 17 casquillos de bala en la escena

La víctima intentó huir, pero después de los disparos que realizaron, cayó en la vereda de la cuadra 1 de la Av. 28 de Julio. En la escena del crimen, se encontraron hasta 17 casquillos de bala.

Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional (PNP) para iniciar las diligencias correspondientes. En la zona se observaron cámaras de seguridad que servirán para la investigación de este asesinato. Además, serán utilizadas para determinar cuál habría sido el móvil de este crimen. La PNP no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas.