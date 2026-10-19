Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Asesinan a balazos a hombre tras salir de fiesta en el Callao: PNP no descarta ajuste de cuentas

La víctima recibió más de 12 balazos tras salir de un evento donde iba a presentarse el cantante del salsa Jeinson Manuel. La PNP ya investiga el caso y no descarta que el móvil sea un ajuste de cuentas.

Asesinato en el Callao
Asesinato en el CallaoFoto: Difusión
Por
google iconLa República en Google

Una persona aún no identificada fue asesinada con más de doce balazos la madrugada de este lunes 19 de octubre en el Callao. El crimen fue perpetrado por sujetos que llegaron en un vehículo rojo al pasaje los Alamos en el distrito de Carmen de la Legua.

De acuerdo con las declaraciones de los testigos, la víctima salió de una casa donde se realizaba un evento y en el que se iba a presentar el artista de salsa Jeinson Manuel tras recibir una llamada telefónica. Los sujetos lo identificaron, bajaron del vehículo y abrieron fuego contra él.

Video destacado

TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

Puedes ver

Señor de los Milagros: ATU anuncia desvíos en Lima por tercer recorrido este lunes 19 de octubre

lr.pe

Hasta 17 casquillos de bala en la escena

La víctima intentó huir, pero después de los disparos que realizaron, cayó en la vereda de la cuadra 1 de la Av. 28 de Julio. En la escena del crimen, se encontraron hasta 17 casquillos de bala.

Hasta el lugar de los hechos llegaron agentes de la Policía Nacional (PNP) para iniciar las diligencias correspondientes. En la zona se observaron cámaras de seguridad que servirán para la investigación de este asesinato. Además, serán utilizadas para determinar cuál habría sido el móvil de este crimen. La PNP no descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 19 de octubre de 2026

Por Carlin | 19 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Señor de los Milagros: Sigue EN VIVO el segundo y tercer recorrido de la procesión HOY, 19 de octubre

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huarochirí esta mañana, según IGP

Temblor en Perú hoy EN VIVO, lunes 19 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Sociedad

Señor de los Milagros: Sigue EN VIVO el segundo y tercer recorrido de la procesión HOY, 19 de octubre

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huarochirí esta mañana, según IGP

Temblor en Perú hoy EN VIVO, lunes 19 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

La captura del cabecilla ‘Chili’ es el objetivo N° 1 de la Policía

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Diputado de Obras Arturo Eusebio es cuestionado por presunto plagio en su tesis de maestría