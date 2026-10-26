Líderes de América Latina y el mundo celebran la histórica victoria de Lula da Silva en Brasil: "La elección del pueblo" La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil genera expectativas de cooperación internacional. Mandatarios de América, Europa, Asia y África felicitan al nuevo presidente.

La reelección histórica de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil generó una ola de felicitaciones internacionales y renovó las expectativas de cooperación con la principal economía de América Latina. Tras imponerse en la segunda vuelta con un 51,79% frente al senador Flávio Bolsonaro, el mandatario recibió mensajes de dirigentes de América, Europa, Asia y África, quienes destacaron el resultado electoral y la importancia estratégica de Brasil en el escenario mundial.

Las reacciones, sin embargo, reflejaron distintas lecturas políticas de la elección. Mientras dirigentes progresistas interpretaron el triunfo como un revés para la ultraderecha, otros gobiernos, incluso de orientación conservadora, optaron por subrayar la necesidad de mantener las relaciones bilaterales y avanzar en una agenda común.

Video destacado FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

En América Latina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el resultado con un mensaje directo: "Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil". En la misma línea, el expresidente colombiano Gustavo Petro consideró que la victoria representa una derrota para las fuerzas de extrema derecha, mientras el exmandatario chileno Gabriel Boric agradeció a Lula por "sostener la esperanza del mundo".

En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner felicitó al mandatario brasileño y destacó su capacidad para movilizar el respaldo ciudadano. Por su parte, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que el resultado dejaba una lección política: "Nunca hay que rendirse".

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó la elección como una victoria histórica y defendió la continuidad de la agenda de soberanía y justicia social. Venezuela también celebró el proceso electoral, mientras que el expresidente ecuatoriano Rafael Correa destacó la remontada de Lula respecto de la primera vuelta.

Más allá de las afinidades ideológicas, otros mandatarios latinoamericanos insistieron en la importancia de preservar los vínculos con Brasil. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el mandatario boliviano, Rodrigo Paz, expresaron su disposición a trabajar con Da Silva en materia de integración y desarrollo. De igual manera, el uruguayo Yamandú Orsi felicitó al presidente.

Los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader; y Guatemala, Bernardo Arévalo, también transmitieron sus felicitaciones y plantearon la necesidad de profundizar la cooperación regional.

Desde Perú, Keiko Fujimori felicitó a Lula por su reelección y expresó su interés en fortalecer la relación bilateral y priorizar el desarrollo sostenible de la Amazonía. En Chile, el presidente Gabriel Boric destacó las posibilidades de cooperación entre países.

Europa y las prioridades comerciales

En Europa, las felicitaciones estuvieron acompañadas de llamados a reforzar los vínculos económicos y políticos con Brasil. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que "la democracia y el multilateralismo ganaron en Brasil" y sostuvo que la asociación entre la Unión Europea y el país sudamericano continúa fortaleciéndose.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también felicitó a Lula y manifestó su disposición a profundizar la cooperación para afrontar desafíos globales. La relación entre ambas partes tiene un componente económico central: la UE es uno de los principales socios comerciales de Brasil, con intercambios que abarcan sectores estratégicos como la industria, la energía y la agricultura.

El presidente francés, Emmanuel Macron, propuso reforzar la asociación entre Francia y Brasil, mientras que el primer ministro canadiense Mark Carney destacó las oportunidades para ampliar el comercio, proteger el medioambiente y generar prosperidad.

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interpretó el resultado brasileño en clave política interna. "Lo que ha pasado en Brasil, pasará también en España. La remontada del progresismo global acaba de empezar", escribió en referencia a las próximas elecciones españolas.

China, Rusia y los BRICS

En Asia, China manifestó su disposición a continuar trabajando con Brasil para fortalecer la relación bilateral. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, señaló que Pekín respeta la decisión del electorado brasileño y apuesta por profundizar la construcción de una comunidad de futuro compartido entre ambas naciones.

Rusia también celebró la reelección. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, destacó la contribución de Lula al desarrollo de las relaciones bilaterales y a los procesos de cooperación dentro de los BRICS, el grupo que reúne a economías emergentes y que constituye uno de los principales espacios de coordinación internacional de Brasil.

En África, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, calificó el resultado como una victoria para el Sur Global. Asimismo, destacó la colaboración entre Sudáfrica y Brasil en foros multilaterales y la voluntad compartida de promover un orden internacional basado en la solidaridad y el respeto al derecho internacional.