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Sociedad

Niña de 4 años muere por dengue en La Libertad: región acumula más de 10.000 casos y 5 fallecidos

La región registra más de 10 mil casos y cinco fallecidos, según la Diresa. La mayor cantidad de casos se encuentran en la provincia de Trujillo y sus distritos de El Porvenir y La Esperanza.

Foto referencial de menor hospitalizada por dengue
Foto referencial de menor hospitalizada por dengueComposición LR / Andina
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El gerente regional de Salud de La Libertad, Gerardo Florián, informó que una niña de tan solo cuatro años murió a causa del dengue. Según el funcionario, la menor llegó al centro de salud del distrito de Laredo, en Trujillo, con un antecedente viral complicado, lo que agravó su condición. En lo que va del año se han reportado ya cinco fallecidos.

“Hasta la semana pasada teníamos cuatro fallecidos, pero ahora tenemos un quinto, que es una niña de cuatro años. Lamento la pérdida de esta paciente. Ella acudió al centro de salud con un antecedente viral muy complicado y se le complicó con la enfermedad del dengue. Es la primera niña que ha fallecido por dengue”, dijo Florián.

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Cifras alarmantes

En esa línea, Gerardo Florián agregó que, a la fecha, la región presenta 10.916 casos de dengue, de los cuales la mayor cantidad de casos se encuentran en la provincia de Trujillo, específicamente en los distritos de El Porvenir y La Esperanza.

Ante ello, indicó que continuarán las labores de fumigación en las viviendas, así como la vacunación en la población de 10 a 20 años.

Conteo del Minsa

Las cifras de la Dirección Regional de Salud (Diresa) La Libertad difieren levemente de las que muestra el Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con el último reporte de la Sala de Enfermedades Metaxénicas del Minsa hasta la semana 41, la región norteña suma seis víctimas mortales y 14.452 casos positivos.

Según el informe, existen 665,78 casos confirmados por cada 100.000 habitantes y la tasa de letalidad alcanzó el 0,04%, aún lejos del 0,7% y 0,11% registrados durante 2024 y 2023, respectivamente.

Antecedentes del dengue

Desde 2021 hasta 2026, la región La Libertad registra una variación positiva frente al dengue porque en 2022 y 2025 no se reportaron víctimas mortales por esta enfermedad.

No obstante, los años más difíciles fueron 2024, cuando se reportaron 35 defunciones y 49.931 casos; mientras que en 2023 hubo 29 fallecidos y 26.502 casos. En 2021 se reportó una sola víctima mortal y 262 casos.

De acuerdo con los especialistas, la presencia del ciclón del Yaku de 2023 y las lluvias de estación de 2024 provocaron un gran número de casos y fallecidos.

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