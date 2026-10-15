Poder Judicial inaugura la primera sede a nivel nacional del subsistema de extorsión y delitos conexos en Trujillo

El Poder Judicial inauguró en Trujillo la primera sede a nivel nacional del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos, una iniciativa que busca fortalecer la respuesta de la justicia frente a la criminalidad. Foto: difusión.

El Poder Judicial inauguró en Trujillo la primera sede a nivel nacional del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos, una iniciativa que busca fortalecer la respuesta de la justicia frente a la criminalidad. Foto: difusión.

La ceremonia contó con la presencia de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien arribó a la ciudad acompañada de los consejeros Elvia Barrios Alvarado, Johnny Cáceres Valencia y Carlos Zavaleta Grandez, para participar en la inauguración de esta primera sede judicial que reafirma el compromiso institucional de enfrentar la criminalidad.

La titular de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, dio la bienvenida a las autoridades y funcionarios presentes. Durante su discurso, enfatizó que esta implementación marca un hito de especial trascendencia para el sistema de justicia del país, ya que vuelve a articular a los operadores de justicia para ofrecer un servicio especializado, célere y oportuno a la ciudadanía.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, encabezó la inauguración de la primera sede nacional del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos, ubicada en La Libertad. Foto: difución.

Además, agradeció la iniciativa de la presidenta Janet Tello, así como la de los miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial por haber apostado por esta región y comprender la necesidad de una respuesta firme frente a uno de los problemas que afectan la tranquilidad de las familias, la seguridad de los emprendedores y el desarrollo de la región La Libertad.

Por su parte, la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, en su calidad de presidenta de la Unidad del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal del Poder Judicial, expresó que esta importante inversión institucional constituye la responsabilidad de una justicia penal especializada y efectiva frente al fenómeno criminal que cada vez es más complejo, violento, organizado y sofisticado.

“Este modelo exige a los magistrados estudiar cada caso con rigor, dirigir los procesos sin dilaciones y adoptar decisiones valientes, incluso cuando sean difíciles e impopulares. Por ello, los exhorto a trabajar para desterrar del imaginario ciudadano la dolorosa idea de que el Poder Judicial es una puerta giratoria por la que los delincuentes entran y salen. Debemos trabajar mejor, resolver a tiempo, motivar nuestras decisiones y demostrar con hechos que la ley se aplica sin privilegios ni temores”, enfatizó la doctora Elvia Barrios.

Autoridades del Poder Judicial participaron en la inauguración de la primera sede nacional especializada en extorsión y delitos conexos, un nuevo paso en la estrategia de justicia penal en La Libertad. Foto: difusión.

Posteriormente, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, remarcó durante su discurso inaugural que la implementación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos de la Corte de La Libertad representa una decisión institucional para enfrentar con especialización, firmeza y eficiencia uno de los fenómenos delictivos que afectan la tranquilidad, la seguridad, la paz y la integridad de los ciudadanos.

“Este subsistema es el compromiso institucional que asumimos por nuestro país. Inaugurar esta hermosa e imponente sede del subsistema es un acto que representa mucho más que la puesta en funcionamiento de despachos judiciales: es la obligación moral y legal de responder como entidades sólidas, articuladas y capaces de actuar oportunamente para combatir este flagelo y no dejar ni un solo hecho en la impunidad”, aseveró la jueza suprema Tello Gilardi.

Finalmente, se develó la placa conmemorativa y se realizó el corte de cinta, actos en los que participaron también representantes de las entidades vinculadas al sistema de administración de justicia en los ámbitos nacional y regional, así como autoridades civiles y militares de La Libertad.