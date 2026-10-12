Reportan más de 8.000 casos de dengue en La Libertad: evalúan multar a familias que prohíben el ingreso de brigadas

El gerente regional de Salud, Gerardo Florián, advirtió que los casos de dengue en La Libertad continúan en aumento y que, a la fecha, hay más de 8.000 casos en las provincias del norte.

Según el funcionario, la mayoría de los casos son autóctonos, es decir, propios de la región, y la mayor concentración se encuentra en las ciudades de Trujillo y Virú, seguidas de Chepén, Ascope y Pacasmayo. Además, agregó que tres personas han fallecido a causa de esta enfermedad.

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"Hasta la fecha, tenemos 8,001 casos autóctonos en toda la región, de los cuales 4,100 corresponden a Trujillo, 2,800 a Virú, y los restantes en Chepén, Ascope y Pacasmayo. Lamentablemente, hemos registrado tres fallecimientos: uno en Virú, otro en Pacasmayo y uno en Trujillo", indicó Florián.

Multarán a familias que impidan el trabajo de brigadas

Otra de las preocupaciones que tiene la gerencia de Salud es que continúa habiendo familias que no permiten el ingreso del personal de salud a sus viviendas para eliminar los criaderos de zancudos.

En ese sentido, la Municipalidad de Trujillo ha implementado una ordenanza que contempla multas para las familias que no permitan el ingreso de las brigadas de limpieza a sus viviendas o que tengan objetos inservibles en sus patios. Gerardo Florián instó al alcalde a ejercer su autoridad y sancionar a quienes obstaculizan el trabajo preventivo.

"La población sigue insistiendo en no abrir las puertas de sus casas. La Municipalidad de Trujillo ha promulgado una ordenanza que establece multas a las familias que no dejen ingresar a las brigadas a sus viviendas y a aquellas que tengan objetos inservibles. Le pido al alcalde que ejerza su autoridad y empiece a sancionar a esos malos vecinos que no permiten el ingreso a sus domicilios", manifestó.

Población rechaza vacunas

Sobre el proceso de vacunación, Gerardo Florián informó que existen dosis disponibles para personas de 10 a 16 años, pero que la priorización ha sido solo para la provincia de Virú, que fue duramente afectada por la enfermedad. Sin embargo, solo el 55% de la población en ese rango etario ha aceptado vacunarse, y la mayoría de los otros aún rechazan la inmunización.

Finalmente, agregó que sostendrán una reunión con el Ministerio de Salud para solicitar la ampliación a otras localidades y extender el límite de edad hasta los 20 años para fortalecer la protección de la juventud.