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Espectáculos

Shirley Arica participará en el reality ‘Volverías con tu ex 3’ junto a Fabio Agostini: “Tomé una decisión que me costó mucho aceptar”

La popular 'Chica realidad' anunció su ingreso al famoso formato internacional. Asimismo, confesó lo difícil que fue aceptar la propuesta televisiva al tener que alejarse de su hija y su familia.

Shirley Arica y Fabio Agostini protagonizan reality internacional. Composición LR. Instagram
Shirley Arica y Fabio Agostini protagonizan reality internacional. Composición LR. Instagram
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Shirley Arica vuelve a remecer la farándula local tras confirmar que formará parte de un nuevo programa de convivencia en el extranjero. A través de su canal de difusión en Instagram, la modelo peruana reveló que asumirá este importante reto televisivo. "He tomado la decisión de ingresar a un reality y será el último (de este año), no les puedo contar absolutamente más, pero durante las semanas se irán enterando", expresó.

El anuncio de la chica reality generó gran expectativa entre sus seguidores, tras confirmarse que participará en la tercera temporada del exitoso formato chileno '¿Volverías con tu ex?', donde también estará Fabio Agostini. Pese a la estricta reserva exigida por la producción, la empresaria adelantó a sus fanáticos que sus redes seguirán activas mientras duren las grabaciones: "Les dejaré harto contenido hasta antes de Navidad para que se diviertan".

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Shirley Arica se pronuncia tras su fichaje a 'Volverías con tu ex 3'

En su comunicado oficial, la modelo detalló las razones detrás de su ausencia en los premios HEAT 2026, donde señaló que por contrato no podrá asistir a la premiación. "Junto a mi equipo tomé una decisión que me costó mucho aceptar, pero lo hago por mi familia, mi crecimiento profesional y por ustedes, mis indomables de siempre, y por contrato no podré salir para la premiación", expresó Arica en sus redes.

Asimismo, la influencer expuso la fuerte carga emocional que atraviesa a pocas horas de iniciar el encierro televisivo, reconociendo lo complejo que resulta despedirse de su entorno íntimo, aunque destacó el respaldo moral de su abuela para asumir este reto. Pero, el aspecto más sensible de su partida es separarse temporalmente de su menor hija, Sky, a quien definió como el motor principal de su vida.

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De qué va el nuevo reality protagonizado por la 'Chica realidad'

'¿Volverías con tu ex?' es una reconocida producción internacional de origen chileno que reúne a mediáticas figuras de la televisión hispanoamericana junto a sus antiguas parejas sentimentales bajo un mismo techo. A lo largo de la temporada, los participantes son sometidos a complejas dinámicas de convivencia, donde deberán decidir si están dispuestos a darse una segunda oportunidad en el amor o cobrar revancha del pasado.

En esta tercera entrega del polémico formato, la presencia de la 'Chica realidad' junto a Fabio Agostini promete convertirse en uno de los principales atractivos de la edición, debido al intenso historial mediático que ambos protagonizaron anteriormente.

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