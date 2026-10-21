Un nuevo ataque extorsivo se registró en el Callao. Un sujeto que fingió ser repartidor dejó una nota amenazante y disparó contra una pollería ubicada en la cuadra 7 de la avenida La Marina, en la urbanización La Perla. El atentado ocurrió la noche del martes 20 de octubre, cuando el establecimiento aún atendía comensales, quienes tuvieron que lanzarse al suelo para evitar ser heridos por los proyectiles.

Las cámaras de seguridad del negocio captaron el momento en que el delincuente ingresó caminando al local vestido con una casaca y short negro, cargando una mochila de repartidor y portando un casco de motocicleta que cubría su rostro. Siendo alrededor de las 11.00 p. m., el hombre se dirige directamente a la mesa de recepción de la pollería donde se encontraban atendiendo dos trabajadores.

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Deja mensaje extorsivo y dispara contra pollería

Los registros muestran un giro rotundo en la escena cuando el hombre, lejos de solicitar un pedido, lanza de forma violenta una carta extorsiva contra uno de los empleados. Al notar que no se trata de un repartidor, los trabajadores optan por ponerse a buen recaudo, mientras el hombre se retira del establecimiento.

Pero no todo terminó allí ya que, una vez que se encontraba en los exteriores del establecimiento, el sujeto sacó un arma de fuego que tenía escondida entre sus prendas y disparó contra la fachada del local antes de huir junto a su cómplice que lo esperaba en una motocicleta. Los proyectiles impactaron cerca de la puerta de ingreso.

Ataque no dejó víctimas de milagro

El atentado contra la pollería no dejó heridos ni víctimas mortales, pero sí generó un gran susto entre los trabajadores y comensales. Precisamente, una pareja que se encontraba consumiendo cerca de la puerta de ingreso del local tuvo que lanzarse al suelo para evitar ser alcanzada por los disparos del delincuente.

Tras lo ocurrido, efectivos del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista, peritos de Criminalística y un representante del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades evaluarán las grabaciones de seguridad para identificar y ubicar a los responsables del ataque, mientras que vecinos y trabajadores del sector exigen mayor presencia policial para prevenir nuevos ataques.