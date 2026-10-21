Tres personas son condenadas en Cusco por provocar incendios forestales que devastaron más de 23 hectáreas

La Corte Superior de Justicia de Cusco impuso penas de prisión suspendida y reparaciones civiles a los responsables de incendios en Anta, Paruro y Cusco.

La Corte Superior de Justicia de Cusco impuso penas de prisión suspendida y reparaciones civiles a los responsables de incendios en Anta, Paruro y Cusco. Foto: composición LR

Néstor Huanaco Mamani (44), Angelino Choua Tito (46) y Mario Córdova Ccopa (53) fueron condenados por provocar incendios forestales que destruyeron más de 23 hectáreas de vegetación en las provincias de Anta, Paruro y Cusco. La Corte Superior de Justicia de Cusco dictó las sentencias durante este mes, con penas de prisión suspendida, reparaciones civiles, jornadas de trabajo comunitario y medidas para recuperar las áreas dañadas.

Los tres casos corresponden a siniestros que afectaron bosques, pastizales y especies nativas. El fiscal Alaín Miranda Solís, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) de Cusco, informó que su despacho registra otras 70 investigaciones por incendios forestales y hechos similares relacionados con daños a los recursos naturales.

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Incendios forestales en Cusco: ¿cómo se originaron los tres casos sentenciados?

La sentencia más reciente corresponde a Néstor Huanaco Mamani, detenido el día 18 de octubre en el sector de Mesarumiyoc, en la subida al Santuario del Señor de Huanca. Según la investigación fiscal, dejó una colilla de cigarro sobre vegetación seca, lo que desencadenó un incendio que afectó más de seis hectáreas de especies nativas.

Otro de los casos ocurrió en el sector Quellosesayoc, en el distrito de Ancahuasi, provincia de Anta. Allí, el agricultor Angelino Choua Tito provocó un siniestro al quemar maleza en su parcela sin adoptar medidas preventivas. El fuego se extendió y destruyó siete hectáreas de bosques de eucalipto y pino, además de pastos naturales y hierbas. Por este hecho, recibió una sentencia el día 12 de octubre.

El tercer condenado fue Mario Córdova Ccopa, trabajador de limpieza pública en la provincia de Paruro. El fuego ocurrió en el sector Jabonciniyoc, distrito de Accha, cuando encendió hierbas secas y charamoscas para facilitar la reparación de una tubería de agua. Las llamas quedaron fuera de control y consumieron más de diez hectáreas de pastizales y árboles de chachacomo, queuña, eucalipto y pino. Su sentencia se emitió el día 19 de octubre.

El fiscal Alaín Miranda Solís informó que, además de estos casos, existen 70 investigaciones más por incendios forestales en la región, donde se reportan elevados daños a los recursos naturales.

¿Qué sanciones recibieron los responsables y cómo se recuperarán las áreas afectadas?

En el caso de Huanaco Mamani, el Poder Judicial impuso tres años, diez meses y 20 días de prisión suspendida, el pago de S/2.500 por reparación civil y 44 jornadas de trabajo comunitario. También deberá reforestar el terreno afectado en un plazo de dos años. Si incumple las condiciones establecidas, la suspensión de la pena podría revocarse y dar paso a la prisión efectiva.

Las condenas de Choua Tito y Córdova Ccopa contemplan sanciones similares, con reparaciones civiles de 3.000 y 6.000 soles, respectivamente. Los procesos se resolvieron mediante mecanismos de proceso inmediato y terminación anticipada, con aplicación del dolo eventual, figura que considera que los responsables conocían el riesgo de sus acciones y la prohibición de provocar incendios forestales.

El fiscal Alaín Miranda Solís explicó que los acusados habían recibido capacitaciones en sus comunidades y por parte de los municipios sobre prevención de incendios. Sin embargo, no establecieron cortafuegos ni barreras para controlar las quemas. También indicó que, para personas sin antecedentes, la determinación de la pena debe considerar los rangos establecidos por la legislación, con referencias de entre cuatro años y cuatro años y ocho meses en el supuesto explicado por el representante del Ministerio Público.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) supervisará el cumplimiento de las medidas de reparación ambiental. En paralelo, las autoridades reportaron 371 incendios forestales en Cusco, más de 13.000 hectáreas consumidas y siete personas fallecidas. Ante esta situación, el fiscal exhortó a las poblaciones de zonas vulnerables a evitar las quemas y el tradicional roce para eliminar maleza, mientras pidió a las autoridades locales y regionales garantizar la recuperación de los terrenos afectados.