Es falso que el Gobierno Nacional no esté movilizando aviones para sofocar los incendios en Cusco, como señaló el diputado de Ahora Nación, César Holguín

El martes 13 de octubre, el diputado César Holguín, de la bancada de Ahora Nación, estuvo en la ciudad imperial para participar de una sesión descentralizada del Congreso. Luego dio una rueda de prensa y se refirió a los incendios en la región del Cusco:

“Hemos tenido un incendio en nuestra región, en varios puntos simultáneos. Yo no he visto que el centralismo movilice sus aviones, su logística, sus helicópteros para llevar agua y sofocar ese fuego”.

Esta información es falsa. Sí hubo presencia de aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para sofocar los incendios forestales en Cusco. El domingo 11 de octubre, la presidenta de la República, Keiko Fujimori , informó que se habían dispuesto recursos aéreos para atender la emergencia en Cusco:

“Tenemos en estos momentos dos helicópteros en el Cusco y un avión Spartan con cajas de agua para mañana o pasado mañana poder controlar los dos incendios que todavía están activos”, manifestó la mandataria durante una supervisión de las acciones gubernamentales desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Esta información la confirmó el jefe departamental del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en Cusco, Miguel Reyna, el día lunes 12 por la mañana:

“El helicóptero de la Fuerza Aérea, que ayer estuvo acá [domingo 11 de octubre], hoy día ha empezado su trabajo. Se han hecho seis recorridos de echar agua con el equipo”, señaló el director, y agregó que estuvo con el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, con quien se visitó las provincias de Calca y Anta.

La presencia de las aeronaves también fue documentada mediante fotografías publicadas por la Agencia Andina . La publicación, basada en información del Ministerio de Defensa, reportó que durante la madrugada la FAP desplegó un avión C-27J Spartan y un helicóptero MI-17 para operar los sistemas Guardián y Helibalde en el sector de Accha Baja, provincia de Calca. Las operaciones aéreas comenzaron a las 5:00 a. m. para mitigar los incendios forestales .

Fuente: Ministerio de Defensa

Asimismo, Miguel Oscco, jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), ratificó esta información un día antes de las declaraciones del diputado Holguín:

“Tenemos ya el despliegue primero del avión Spartan, que ya ha hecho dos vuelos, dos con lanzamiento de bolsas de agua, y ya desde las siete de la mañana tenemos el desplazamiento del helicóptero con el helibalde. Actualmente están haciendo ya labores de lucha, tanto desde el aire como también de tierra, con la compañía de bomberos voluntarios del Perú, a quienes también expresamos nuestro saludo, ya que han estado partiéndose y logrando cubrir toda la parte de la región del Cusco. Lo propio al ejército peruano”.

Conclusión

Ante los constantes incendios forestales que se están registrando en la región de Cusco, el diputado de Ahora Nación César Holguín señaló que el gobierno de la presidenta Fujimori no estaría atendiendo los mismos con el uso de aeronaves. Sin embargo, tanto la oficina descentralizada de Indeci como el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) han confirmado que la Fuerza Aérea sí está ayudando a sofocar los incendios forestales de la región del Cusco. Por lo tanto, PerúCheck califica las declaraciones del diputado cusqueño César Holguín como falsas.

Nota elaborada por Breiner Oquendo, de PerúCheck.