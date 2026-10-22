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Iglesia admite que visita del papa León XIV a Cusco aún espera confirmación final

Monseñor Israel Condorhuamán señaló que la llegada del pontífice sigue prevista para el 15 de noviembre, pero la comitiva del Vaticano arribará el 28 de octubre para revisar los preparativos.

Comitiva del Vaticano llegaría a Cusco el 28 de octubre para coordinar visita papal.
Comitiva del Vaticano llegaría a Cusco el 28 de octubre para coordinar visita papal.
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La llegada del papa León XIV a Cusco todavía está pendiente de una confirmación definitiva. Monseñor Israel Condorhuamán señaló que, hasta el momento, se mantiene la fecha del domingo 15 de noviembre, aunque dejó abierta la posibilidad de que la comitiva del Vaticano comunique algún cambio.

"Mientras no nos diga nada en contra, se mantiene vigente la visita del Papa para el domingo 15 de noviembre", manifestó el religioso, al referirse a las expectativas por la llegada del pontífice a la Ciudad Imperial.

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Según explicó, durante la última reunión de coordinación que la comitiva del Vaticano llegará a Cusco el próximo 28 de octubre. Su presencia permitirá conocer si existen nuevas disposiciones o ajustes relacionados con la visita papal.

La autoridad religiosa precisó que las instituciones involucradas ya prepararon sus planes de contingencia y se encuentran comprometidas con la organización del recibimiento. Sin embargo, sus declaraciones evidencian que todavía se espera información oficial sobre posibles modificaciones en la agenda.

Mientras tanto, la Iglesia avanza con los preparativos para recibir a los fieles. Entre las medidas en evaluación figura un sistema de identificación mediante códigos QR o brazaletes para controlar el ingreso a Sacsayhuamán y la Plaza Mayor, ante la previsión de una concurrencia masiva.

Pese a la incertidumbre sobre una eventual modificación de la fecha, la organización mantiene como objetivo el 15 de noviembre y proyecta convocar entre cinco y 6.000 voluntarios. La confirmación definitiva de la visita dependerá de que el Vaticano no comunique cambios en la programación prevista.

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