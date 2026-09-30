César Alfonso Luna Victoria León, exministro de Alberto Fujimori, es ratificado como jefe de la Sunat

Luna Victoria León fue ratificado por un periodo más como superintendente de la Sunat | Composición: LR.

Luna Victoria León fue ratificado por un periodo más como superintendente de la Sunat | Composición: LR.

César Alfonso Luna Victoria León continuará en el cargo de jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Su ratificación como superintendente fue publicada este 30 de septiembre en las normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Luna Victoria León, quien se desempeñó como ministro de Pesquería desde octubre de 1999 hasta julio de 2000, durante el régimen de Alberto Fujimori, ocupaba el cargo de superintendente de la institución tributaria desde el 6 de agosto de 2026.

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Su nombramiento cuenta con las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. La designación se realizó previo acuerdo del Consejo de Ministros. Luna Victoria León permanecería cinco años en el cargo durante este nuevo periodo.

Hoja de vida

Luna Victoria es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde también se ha desempeñado como docente. Integra el Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y la International Fiscal Association (IFA). Además, ha ejercido como socio especializado en materia tributaria y aduanera en estudios jurídicos, entre ellos Rubio Leguía Normand y Rebaza Alcázar & De Las Casas.

El exministro ha estado vinculado a Fuerza Popular durante los últimos años. En 2011, formó parte del equipo técnico de Fuerza 2011, partido fujimorista que buscó llevar a Keiko Fujimori por primera vez a la Presidencia de la República.