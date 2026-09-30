Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOComisión de Constitución EN VIVO: hoy se debate el pedido de facultades de Keiko Fujimori
Política

César Alfonso Luna Victoria León, exministro de Alberto Fujimori, es ratificado como jefe de la Sunat

Luna Victoria venía desempeñándose en el cargo desde el 6 de agosto de 2023.

Luna Victoria León fue ratificado por un periodo más como superintendente de la Sunat | Composición: LR.
Luna Victoria León fue ratificado por un periodo más como superintendente de la Sunat | Composición: LR.
Por
google iconLa República en Google

César Alfonso Luna Victoria León continuará en el cargo de jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Su ratificación como superintendente fue publicada este 30 de septiembre en las normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Luna Victoria León, quien se desempeñó como ministro de Pesquería desde octubre de 1999 hasta julio de 2000, durante el régimen de Alberto Fujimori, ocupaba el cargo de superintendente de la institución tributaria desde el 6 de agosto de 2026.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Su nombramiento cuenta con las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. La designación se realizó previo acuerdo del Consejo de Ministros. Luna Victoria León permanecería cinco años en el cargo durante este nuevo periodo.

Puedes ver

Keiko Fujimori advierte al Congreso ante posible negación de facultades: "Están poniendo a prueba nuestra paciencia"

lr.pe

Hoja de vida

Luna Victoria es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde también se ha desempeñado como docente. Integra el Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT) y la International Fiscal Association (IFA). Además, ha ejercido como socio especializado en materia tributaria y aduanera en estudios jurídicos, entre ellos Rubio Leguía Normand y Rebaza Alcázar & De Las Casas.

El exministro ha estado vinculado a Fuerza Popular durante los últimos años. En 2011, formó parte del equipo técnico de Fuerza 2011, partido fujimorista que buscó llevar a Keiko Fujimori por primera vez a la Presidencia de la República.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 30 de septiembre de 2026

Por Carlin | 30 de Septiembre 2026

Carlincatura del martes 29 de septiembre de 2026

Por Carlin | 29 de Septiembre 2026

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Luces en el cielo de Lima y un misterioso triángulo en Chilca tenían una explicación: así se develó el misterio

Rata pasea sobre camilla y se sube a jarra de agua usada por pacientes en área de dengue de hospital EsSalud en Piura

¿Qué canal transmite el partido Argentina vs Bolivia EN VIVO HOY por la Fecha FIFA 2026?

Política

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “En vez de amenazar, gobierne. El crimen sigue”

Habla el financista del crimen de “China Polo”: “Me contrató Gocha”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “En vez de amenazar, gobierne. El crimen sigue”

Habla el financista del crimen de “China Polo”: “Me contrató Gocha”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”