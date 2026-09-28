Sorteo de comprobantes de pago Sunat 2026: link de registro, requisitos y premios de hasta S/ 100.000
El primer sorteo de Sunat se realizará el 16 de octubre de 2026 y premiará a 208 participantes de Lima y 208 de provincias, con montos que van desde S/500 hasta S/100.000.
Más de 85.000 ciudadanos ya se inscribieron en el Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago de la Sunat, que entregará premios en efectivo durante dos ediciones programadas para octubre de 2026 y febrero de 2027. La primera se realizará el 16 de octubre.
El concurso contempla 416 premios por edición y está dirigido a personas naturales mayores de edad, peruanas o extranjeras. Para participar, los ciudadanos deben registrarse con sus datos personales y posteriormente ingresar la información de los comprobantes electrónicos que cumplan con las condiciones establecidas.
Sorteo de comprobantes Sunat 2026: conoce los premios y las fechas de las dos ediciones
La Sunat realizará dos sorteos virtuales dentro de esta campaña. El primero está programado para el 16 de octubre de 2026 y el segundo para el 16 de febrero de 2027. Cada edición tendrá 208 premios para Lima y 208 para provincias, con una distribución que contempla diferentes montos.
En cada edición se entregarán los siguientes premios:
- 120 premios de S/500.
- 70 premios de S/1.000.
- 10 premios de S/5.000.
- 5 premios de S/10.000.
- 1 premio de S/20.000.
- 1 premio de S/50.000.
- 1 premio de S/100.000.
Hasta el momento, la plataforma registra 85.484 ciudadanos inscritos y cerca de 1,9 millones de comprobantes de pago. Del total de participantes, 58,5% corresponde a Lima y 41,5% a otros departamentos. Arequipa, La Libertad, Piura y Lambayeque concentran las mayores cifras de inscripción regional.
¿Cómo registrarse en el sorteo de comprobantes Sunat y qué requisitos debes cumplir?
Las personas interesadas deben completar su inscripción con el tipo y número de documento, fecha de nacimiento, nombres y apellidos, celular y correo electrónico. Luego podrán registrar sus comprobantes electrónicos consignando el RUC del emisor, tipo, serie, número y fecha de emisión.
Cada participante puede ingresar hasta tres comprobantes por cada número de RUC y por cada fecha de emisión. Para la primera edición serán considerados los documentos emitidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026, los cuales podrán registrarse hasta el 2 de octubre.
Para participar se requiere ser mayor de edad y contar con documento de identidad, sin importar si la persona es peruana o extranjera. El sistema de inscripción contempla dos grupos de participantes: uno correspondiente a Lima y otro a las provincias del país, de acuerdo con las condiciones establecidas para el sorteo.