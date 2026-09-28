Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOFrancia vs Bélgica EN VIVO por la UEFA Nations League 2026
Servicios

Sorteo de comprobantes de pago Sunat 2026: link de registro, requisitos y premios de hasta S/ 100.000

El primer sorteo de Sunat se realizará el 16 de octubre de 2026 y premiará a 208 participantes de Lima y 208 de provincias, con montos que van desde S/500 hasta S/100.000.

Más de 85.000 ciudadanos se han inscrito en el Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago de la Sunat, que premiará en efectivo en octubre de 2026 y febrero de 2027.
Más de 85.000 ciudadanos se han inscrito en el Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago de la Sunat, que premiará en efectivo en octubre de 2026 y febrero de 2027.Foto: Andina/Composición La República
Por
google iconLa República en Google

Más de 85.000 ciudadanos ya se inscribieron en el Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago de la Sunat, que entregará premios en efectivo durante dos ediciones programadas para octubre de 2026 y febrero de 2027. La primera se realizará el 16 de octubre.

El concurso contempla 416 premios por edición y está dirigido a personas naturales mayores de edad, peruanas o extranjeras. Para participar, los ciudadanos deben registrarse con sus datos personales y posteriormente ingresar la información de los comprobantes electrónicos que cumplan con las condiciones establecidas.

Puedes ver

Elecciones Regionales y Municipales 2026: link oficial de la ONPE para consultar tu local de votación

lr.pe

Sorteo de comprobantes Sunat 2026: conoce los premios y las fechas de las dos ediciones

La Sunat realizará dos sorteos virtuales dentro de esta campaña. El primero está programado para el 16 de octubre de 2026 y el segundo para el 16 de febrero de 2027. Cada edición tendrá 208 premios para Lima y 208 para provincias, con una distribución que contempla diferentes montos.

En cada edición se entregarán los siguientes premios:

  • 120 premios de S/500.
  • 70 premios de S/1.000.
  • 10 premios de S/5.000.
  • 5 premios de S/10.000.
  • 1 premio de S/20.000.
  • 1 premio de S/50.000.
  • 1 premio de S/100.000.

Hasta el momento, la plataforma registra 85.484 ciudadanos inscritos y cerca de 1,9 millones de comprobantes de pago. Del total de participantes, 58,5% corresponde a Lima y 41,5% a otros departamentos. Arequipa, La Libertad, Piura y Lambayeque concentran las mayores cifras de inscripción regional.

Puedes ver

Noveno retiro AFP vuelve al Congreso ante posible crisis por Fenómeno El Niño: ¿cuánto sería el monto?

lr.pe

¿Cómo registrarse en el sorteo de comprobantes Sunat y qué requisitos debes cumplir?

Las personas interesadas deben completar su inscripción con el tipo y número de documento, fecha de nacimiento, nombres y apellidos, celular y correo electrónico. Luego podrán registrar sus comprobantes electrónicos consignando el RUC del emisor, tipo, serie, número y fecha de emisión.

Cada participante puede ingresar hasta tres comprobantes por cada número de RUC y por cada fecha de emisión. Para la primera edición serán considerados los documentos emitidos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026, los cuales podrán registrarse hasta el 2 de octubre.

Para participar se requiere ser mayor de edad y contar con documento de identidad, sin importar si la persona es peruana o extranjera. El sistema de inscripción contempla dos grupos de participantes: uno correspondiente a Lima y otro a las provincias del país, de acuerdo con las condiciones establecidas para el sorteo.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 28 de septiembre de 2026

Por Carlin | 28 de Septiembre 2026

Carlincatura del domingo 27 de septiembre de 2026

Por Carlin | 27 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sueldo mínimo en Perú subirá a S/1.230 desde el 01 de octubre: Gobierno anuncia aumento de S/100

Bitel lidera ranking 5G de OSIPTEL en agosto

Niña contrajo VIH hace 11 años durante atención en el hospital Cayetano Heredia y familia aún busca justicia: "Destruyeron la vida de mi hija"

Servicios

Elecciones Regionales y Municipales 2026: link oficial de la ONPE para consultar tu local de votación

Sedapal anuncia corte de agua en Lima este 28 de septiembre: conoce los distritos y horarios

¿Aún no recoges tu DNI? Reniec atenderá el 4 de octubre hasta las 5 p.m. por las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comisión de Constitución: predictamen recomendaría no otorgar las facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori

Sicario Luis Obispo: “Me ofrecieron S/15 mil para matar a ′China Polo′”

EE.UU. retira visa al juez Juan Carlos Núñez que falló a favor de Cosco, empresa china que opera el puerto de Chancay