Atacan bus de la línea El Triángulo con pasajeros en SJM: es el segundo atentado en menos de un mes

Un nuevo atentado contra el transporte público se registró en la capital. Un bus de la empresa Lipetsa, conocida como El Triángulo, fue atacado la noche del sábado 24 de octubre en el distrito de San Juan de Miraflores, ubicado al sur de Lima.

Según información preliminar, el bus fue interceptado a balazos por sujetos desconocidos cuando se desplazaba lleno de pasajeros a la altura de la cuadra 11 de la avenida Los Héroes, en pleno tráfico.

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Captan desesperación de pasajeros

Registros difundidos en redes sociales captan los instantes de desesperación que vivieron pasajeros y transeúntes luego del siniestro. En las imágenes, se aprecia a los ciudadanos intentar detener el tráfico para auxiliar al chofer.

De acuerdo con los testimonios que se logran escuchar en los videos, el chofer se encontraba vivo. Al cierre de esta nota, se desconoce su estado de salud actual y se espera la información oficial de las autoridades para confirmar su situación.

El segundo ataque en menos de un mes

Este es el segundo ataque que sufre la empresa Lipetsa en menos de un mes. El pasado 2 de octubre, un sicario asesinó a un conductor de la línea cuando recogía a pasajeros cerca de dos universidades, en Villa El Salvador.

Tras ese atentado mortal, la compañía paralizó sus operaciones y en los días siguientes no se observó presencia de ningún chofer ni cobrador en su terminal ubicado en la asociación Villa Rica.

En octubre de 2025, otro chofer de la empresa fue acribillado en San Juan de Miraflores. Una semana después sus compañeros salieron a protestar a la calle. Pese a los reclamos, los ataques no se detienen.