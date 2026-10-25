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Deportes

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El partido por la jornada 13 del Torneo Clausura entre los equipos de Alianza Lima y CD Moquegua se llevará a cabo en el estadio 25 de Noviembre.

Alianza Lima y CD Moquegua se enfrentan por el Torneo Clausura. Foto: Alianza Lima/CD Moquegua/composición LR
Alianza Lima y CD Moquegua se enfrentan por el Torneo Clausura. Foto: Alianza Lima/CD Moquegua/composición LR
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Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO juegan HOY domingo 25 de octubre, desde la 1.15 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio 25 de Noviembre, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la victoria por 3-1 ante Atlético Grau, el equipo dirigido por Pablo Guede visitará a CD Moquegua, con la misión de obtener un triunfo que lo mantenga en la pelea por el primer lugar del Clausura. En cuanto al cuadro moqueguano, sabe que un buen resultado lo ayudaría para salir de la zona del descenso en la tabla acumulada.

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Horarios por país del partido Alianza Lima vs CD Moquegua

El duelo entre Alianza Lima y CD Moquegua se disputará este domingo 25 de octubre, desde las 1.15 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 12.15 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 1.15 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.15 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.15 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.15 p. m.
  • España: 8.15 p. m.

Canal para ver Alianza Lima vs CD Moquegua

El partido entre Alianza Lima y CD Moquegua por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Alianza Lima vs CD Moquegua

Alianza Lima y CD Moquegua se enfrentarán en el estadio 25 de Noviembre. Este recinto tiene capacidad para albergar a 21.000 espectadores.

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Alineaciones Alianza Lima vs CD Moquegua: posibles formaciones

  • Alianza Lima: Duarte; Advíncula, Garcés, Chávez, Huamán; Castillo; Gaibor, Vélez, Quevedo; Castillo y Girotti.
  • CD Moquegua: Grados; Amasifuén, Enciso, Lojas, Perleche; Mejía, Chipao; Lastre, Zapata, Chávez y Collazos.

Pronóstico de Alianza Lima vs CD Moquegua

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre CD Moquegua.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,50), empate (3,95), gana CD Moquegua (6,10)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,60), empate (4,10), gana CD Moquegua (6,40)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,50), empate (3,90), gana CD Moquegua (6,50)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,55), empate (3,74), gana CD Moquegua (5,94)
  • Caliente: gana Alianza Lima (1,51), empate (3,85), gana CD Moquegua (6,75)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,58), empate (4,00), gana CD Moquegua (6,00).

Últimos partidos de Alianza Lima

  • Alianza Lima 3-1 Atlético Grau | 18.10.26
  • Cusco 1-2 Alianza Lima | 11.10.26
  • Alianza Lima 2-0 ADT | 18.09.26
  • Alianza Lima 1-2 Universitario | 12.09.26
  • Juan Pablo II 1-1 Alianza Lima | 6.09.26

Últimos partidos de CD Moquegua

  • FC Cajamarca 0-1 CD Moquegua | 18.10.26
  • CD Moquegua 0-2 Cienciano | 8.10.26
  • Juan Pablo II 4-0 CD Moquegua | 20.09.26
  • CD Moquegua 1-2 Sporting Cristal | 13.09.26
  • Cusco FC 2-0 Moquegua | 5.09.26

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