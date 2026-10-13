A un paso de terminarse: la estación San Marcos de la Línea 2 del Metro alcanza el 96% en obras civiles y busca beneficiar a 45 mil universitarios

La estación forma parte de la segunda etapa del proyecto, que conectará Ate con el Callao y contará con otras diez estaciones casi finalizadas, mejorando la movilidad urbana.

La estación forma parte de la segunda etapa del proyecto, que conectará Ate con el Callao y contará con otras diez estaciones casi finalizadas, mejorando la movilidad urbana. Foto: Andina/Composición La República

La construcción de la estación San Marcos, que integrará la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, se encuentra en una etapa avanzada, con el 96% de sus obras civiles concluidas. Según información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el proyecto registra un progreso general del 82%, mientras continúan los trabajos de arquitectura y acondicionamiento de sus instalaciones.

La infraestructura estará ubicada al servicio de la comunidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), cuya población supera los 45.000 estudiantes. Su futura puesta en funcionamiento permitirá incorporar una nueva alternativa de transporte para quienes se desplazan hasta la ciudad universitaria. La estación pertenece a la segunda etapa de la Línea 2, proyecto que busca conectar Ate con el Callao mediante un sistema ferroviario subterráneo.

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Estación San Marcos de la Línea 2: ¿qué trabajos faltan para completar las obras?

Aunque la mayor parte de la estructura principal ya está ejecutada, todavía continúan las labores para acondicionar distintos sectores de la estación. El MTC detalló que los trabajos actuales incluyen la impermeabilización de la cubierta, la colocación de barandas metálicas en las escaleras de emergencia y el acondicionamiento de muros y veredas. También se realizan intervenciones en el vestíbulo, espacio que formará parte del recorrido de los futuros pasajeros.

El avance de las obras civiles alcanza el 96%, mientras que el componente de arquitectura llega al 65%. Esta diferencia se refleja en las tareas que aún se desarrollan dentro y alrededor de la infraestructura. Entre las labores completadas figuran la excavación y la construcción de la losa de cubierta, proceso que comprendió la instalación de encofrados, el armado de acero y el vaciado de concreto.

De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, el avance conjunto de la estación se sitúa en 82%. Estas cifras muestran que, pese al progreso de la estructura, todavía deben completarse trabajos de acondicionamiento antes de que la estación pueda entrar en funcionamiento. La información difundida no establece una fecha específica para el inicio del servicio en San Marcos.

Línea 2 del Metro beneficiará a más de 45 mil estudiantes de San Marcos y conectará Ate con el Callao

La estación San Marcos está proyectada para facilitar los desplazamientos de más de 45.000 estudiantes de la universidad pública. Con su incorporación a la Línea 2, la comunidad universitaria contará con una alternativa adicional para llegar a sus actividades académicas, en el marco de un sistema de transporte que conectará distritos de Lima y la provincia constitucional del Callao.

La estación forma parte de la Etapa 2 del proyecto, que incluye otras diez infraestructuras: Puerto del Callao, Buenos Aires, Juan Pablo II, Insurgentes, Carmen de la Legua, Óscar Benavides, Elio, La Alborada, Tingo María y Parque Murillo. Según el MTC, todas estas estaciones superan el 95% de avance en obras civiles, aunque ese indicador no representa necesariamente el mismo nivel de progreso en los demás componentes.

La Línea 2 está diseñada para unir Ate con el Callao a través de un sistema ferroviario que ofrecerá una opción de movilidad para miles de ciudadanos. La estación San Marcos se integrará a ese recorrido una vez que se completen las etapas necesarias para su puesta en servicio. Por ahora, el reporte oficial se concentra en el avance de construcción y en los trabajos que siguen en ejecución.