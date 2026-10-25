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Política

ERM 2026: Región Lima irá a segunda vuelta entre Somos Perú y la alianza Renovación Popular-Toro

De acuerdo con los resultados presentados por la ONPE, Andrés Tello, candidato a gobernador regional de Somos Perú, obtuvo el 16,31% de los votos, mientras que Javier Alvarado González del Valle de Renovación Popular-Toro logró el 16,04%. La segunda vuelta se llevará a cabo el 6 de diciembre en Lima, así como en otras ocho regiones donde ningún candidato superó el 30% de apoyo.

Somos Perú y Renovación Popular-Toro irán a segunda vuelta | Composición: LR.
Somos Perú y Renovación Popular-Toro irán a segunda vuelta | Composición: LR.
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La región Lima, conocida también como Lima Provincias, llegó al 100% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Con los resultados escrutados, ninguna de las agrupaciones logró superar el 30% de los votos, por lo que se realizará una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. En este caso, se trata de los representantes de Somos Perú y de la alianza electoral Renovación Popular-Toro.

Por Somos Perú, Andrés Tello alcanzó el 16,31% de los votos. Por su parte, Javier Alvarado González del Valle, de Renovación Popular-Toro, obtuvo el 16,04% de respaldo electoral. Detrás de ambas agrupaciones quedaron Alianza para el Progreso, en tercer lugar; Perú Primero, en cuarto puesto; y Fuerza Popular, en quinto lugar.

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Lima es la novena región en la que se confirma que habrá una segunda vuelta entre candidatos. Las otras son Amazonas, Arequipa, Junín, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Tumbes.

El balotaje en las regiones donde ningún candidato logró el 30% del respaldo electoral se celebrará el domingo 6 de diciembre. La fecha fue establecida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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