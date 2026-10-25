"Estoy aquí": María Corina Machado anuncia su regreso a Venezuela durante la administración de Delcy Rodríguez El opositor destacó que la voz soberana de los ciudadanos regresa con Machado para guiar el proceso hacia la libertad en el país. "Esto es hasta el final", agregó en su mensaje en X.

Edmundo González Urrutia confirmó el regreso a Venezuela de la lideresa opositora María Corina Machado. "Hoy es un día muy importante para los venezolanos. ¡Nuestra voz soberana regresa con ella para liderar y guiar este proceso! Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ya lo saben, esto es hasta el final", indicó en X.

La mención del opositor cita un mensaje recientemente publicado por la premiada con el Nobel de la Paz con el mensaje: "Estoy aquí. Contigo". Cabe indicar que el retorno se da luego de al menos siete intentos fallidos de retorno aérea, marítima y terrestre desde Estados Unidos, Panamá y Curazao.

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Según reveló ABC, la llegada se produjo tras varias semanas de gestiones diplomáticas con participación de distintos países. La dirigente tenía previsto reaparecer públicamente en el santuario de la Divina Pastora en Barquisimeto.

El papel de Washington fue uno de los aspectos más controvertidos del retorno. El presidente Donald Trump, consultado por el mismo medio el 5 de octubre sobre la situación de Machado, afirmó que "todo va a salir bien" y la describió como una "mujer excelente", sin precisar si su Administración facilitaría su regreso.

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