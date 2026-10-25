Nanotecnología, Geofísica e Ingeniería del Agua: las nuevas carreras a las que ingresaron escolares de SJM con innovador método

Los cinco estudiantes que ingresaron a las nuevas carreras de San Marcos | Composición LR

Los cinco estudiantes que ingresaron a las nuevas carreras de San Marcos | Composición LR

Nanotecnología, Geofísica e Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento son algunas de las carreras a las que ingresaron escolares del Annie's School, ubicado en San Juan de Miraflores (SJM), tras una preparación que incluía clases regulares y jornadas de reforzamiento hasta las 8.00 p. m. Los estudiantes apostaron por especialidades vinculadas con la innovación científica, el cuidado del planeta y la solución de problemas que afectan al Perú.

Con apenas 15 años, Fabricio Quispe consiguió una vacante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para estudiar Ciencias de Materiales y Nanotecnología, una de las carreras que despertó su interés por las posibilidades de innovación que ofrece. Como él, otros escolares del colegio Annie's School lograron ingresar a especialidades vinculadas con la investigación científica, la gestión del agua y la prevención de desastres naturales.

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Grupo de 17 alumnos de la I.E. Annie's School que ingresaron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Escolar de 15 años ingresó a Nanotecnología y quiere desarrollar productos peruanos

Fabricio Quispe descubrió su interés por la Nanotecnología a inicios de este año. La posibilidad de estudiar una carrera nueva y participar en proyectos de innovación lo motivó a elegir esta especialidad en la universidad pública.

El adolescente explicó que, después de egresar, le gustaría participar en investigaciones que permitan desarrollar productos peruanos y mejorar la economía nacional. También espera contribuir a que estas innovaciones puedan comercializarse en el extranjero.

Para conseguir su ingreso, Quispe combinó las clases escolares con jornadas de preparación que se extendían hasta las 8.00 p. m. Al llegar a casa, continuaba estudiando durante la noche para reforzar sus conocimientos.

Su caso refleja el interés de estudiantes cada vez más jóvenes por especialidades científicas que ofrecen oportunidades para investigar y desarrollar nuevas tecnologías.

Ingresante a Ingeniería del Agua quiere ayudar a las comunidades sin acceso al recurso

La experiencia personal de Paul Huamán Huayanay influyó en su decisión de estudiar Ingeniería del Agua y Tecnologías de Tratamiento. El escolar recordó que, cuando era pequeño, vivió en un sector donde existían dificultades para acceder al agua, una situación que lo llevó a interesarse por las alternativas para mejorar su disponibilidad.

Su objetivo es contribuir a que las poblaciones con menos recursos puedan contar con este servicio básico. Entre los lugares que le gustaría ayudar, mencionó zonas donde el abastecimiento es limitado y las familias deben recurrir a botellas o bidones para conseguir agua.

"Eso me pareció muy triste, así que con esta ingeniería podría ayudar a estas personas desfavorecidas", explicó al referirse a su motivación para elegir la carrera.

Huamán comenzó a prepararse desde finales del año pasado, cuando decidió concentrar más tiempo en sus estudios y reducir las actividades recreativas. Su rutina incluía permanecer en el colegio desde las 8.00 a. m. hasta las 8.00 p. m. y repasar en casa los temas que necesitaba reforzar.

Dos escolares eligieron Geofísica para prevenir desastres naturales en el Perú

La prevención de desastres naturales fue uno de los principales motivos por los que Manguel Salguero Gillén y Adriano Nina optaron por estudiar Geofísica en San Marcos.

Salguero Guillén, quien cursaba cuarto de secundaria y se presentó por primera vez al examen de admisión, expresó que la carrera combina conocimientos de matemática, física y herramientas tecnológicas para estudiar los fenómenos de la Tierra.

La estudiante considera que esta especialidad puede aportar al análisis de problemas que afectan al Perú, como las inundaciones, las lluvias intensas, los efectos del fenómeno de El Niño y las consecuencias de actividades como la tala indiscriminada y la minería.

Por su parte, Adriano Nina explicó que su interés surgió de su preocupación por los desastres naturales. Durante su infancia vivió en Arequipa, donde recuerda haber observado huaycos asociados a episodios de lluvias intensas.

A partir de esa experiencia, busca desarrollar sistemas de programación que permitan anticipar fenómenos como El Niño y contribuir a reducir los daños que pueden ocasionar en las poblaciones.

"Lo que más me llamó la atención es el fenómeno de El Niño", comentó el estudiante, quien también destacó su interés por la programación como herramienta para diseñar soluciones preventivas.

Para prepararse, Adriano asistía a clases y sesiones de reforzamiento en el colegio, además de investigar por su cuenta los temas que le resultaban más difíciles.

¿Cómo se prepararon los escolares que ingresaron a San Marcos?

La directora del Annie's School, Ana Juscamayta Meza, señaló que los resultados responden al trabajo conjunto entre docentes, estudiantes, familias y el equipo de la institución educativa.

Según explicó, la jornada escolar comenzaba a las 7.30 a. m., con clases desde las 8.00 a. m. hasta las 3.00 p. m. Después, los alumnos que buscaban una vacante universitaria podían continuar con sesiones de reforzamiento hasta las 8.00 p. m.

Durante ese periodo, los escolares recibían refrigerios y almorzaban en el colegio para permanecer en la institución y aprovechar el tiempo de preparación. Los docentes también dedicaban horas adicionales a reforzar los conocimientos necesarios para el examen de admisión.

La directora agregó que el colegio cuenta con acompañamiento del departamento de Psicología para orientar a los estudiantes en la elección de sus carreras, incluidas las especialidades nuevas e innovadoras.

Hasta el momento de la entrevista, la institución registraba 17 ingresantes a San Marcos y esperaba conocer los resultados de otros tres estudiantes que todavía debían rendir el examen. La directora indicó que el año anterior habían conseguido 23 ingresos, por lo que este sería el segundo año consecutivo con resultados destacados en el proceso de admisión.

Más allá de las vacantes obtenidas, las elecciones de estos escolares revelan cómo sus experiencias personales y su interés por la ciencia influyeron en sus proyectos profesionales: desde investigar nuevas tecnologías hasta contribuir al acceso al agua y anticipar los efectos de los fenómenos naturales en el país.

Lista de escolares de la I.E. Annie's School que ingresaron a la San Marcos

1. Rosa Vásquez Rondan – Gestión Tributaria

2. Jair Rodríguez Leguia – Gestión Tributaria

3. Katherine Quiroz Iparraguirre – Presupuesto Público

4. Danitza Arellano Lozano – Geografía

5. Estefany Montiel Gutiérrez – Geografía

6. Kory García Naupay – Geografía

7. Ángela Sánchez Acosta – Geografía

8. Grecia Quispe Palomino – Bibliotecología

9. Guadalupe Aquije Taipe – Física

10. Luissandro Lafont Perez – Química

11. Fabricio Quispe Yaranga (15) – Ciencia de Materiales y Nanotecnología

12. Alondra Sarabia Aguado – Estadística

13. Adriano Nina Cóndor – Geofísica

14. Mangel Salguero Guillén – Geofísica

15. Angely Riquelme Aburto – Bibliotecología

16. Alatta del Barzo, Gemma – Ingeniería del Agua

17. Huamán Huayanay, Paul – Ingeniería del Agua