Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Universitario vs Deportivo Wanka EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

El partido por la segunda jornada de la Liga Peruana de Vóley entre Universitario y Deportivo Wanka se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Universitario y Deportivo Wanka se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Universitario/Deportivo Wanka/composición LR
Universitario y Deportivo Wanka se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Universitario/Deportivo Wanka/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Universitario vs Deportivo Wanka EN VIVO juegan HOY domingo 25 de octubre, desde las 6.30 p. m. (hora peruana), por la Liga Peruana de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Francisco Hervás llega a este duelo tras haber vencido 3-0 a Deportivo Soan en su debut. Por el lado de Deportivo Wanka, también ganó por el mismo marcador al combinado de la selección peruana sub 19.

Puedes ver

María Alejandra Marín analizó el sufrido debut de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: “Somos el rival a vencer”

lr.pe

¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Wanka?

El duelo entre Universitario y Deportivo Wanka se disputará este domingo 25 de octubre y arrancará desde las 6.30 p. m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los países del continente:

  • Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.30 p. m.

¿Dónde juega Universitario vs Deportivo Wanka?

El encuentro entre Universitario y Deportivo Wanka se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Canal para ver Universitario vs Deportivo Wanka

Universitario vs Deportivo Wanka llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2), donde podrás disfrutarlo por señal abierta. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo ver Universitario vs Deportivo Wanka por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano está a cargo de la aplicación de Latina, por la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Puedes ver

Canal de TV confirmado para ver los partidos de la selección peruana en el Mundial de Vóley Sub 19

lr.pe

Historial de Universitario vs Deportivo Wanka

Estos son los resultados de los últimos tres enfrentamientos entre Universitario y Deportivo Wanka.

  • Universitario 3-0 Deportivo Wanka | 3.01.26
  • Deportivo Wanka 0-3 Universitario | 12.01.26
  • Universitario 3-1 Deportivo Wanka | 9.12.23

Pronóstico de Universitario vs Deportivo Wanka

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Universitario sobre Deportivo Wanka.

  • Betsson: gana Universitario (1,01), gana Deportivo Wanka (11,00)
  • 1XBet: gana Universitario (1,01), gana Deportivo Wanka (11,00)

Entradas para Universitario vs Deportivo Wanka

La venta de entradas para el encuentro entre Universitario y Deportivo Wanka se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus. Estos son los precios para asistir al partido.

  • General Sur: 25 soles
  • General Norte: 25 soles
  • General Oriente: 25 soles
  • General Occidente: 25 soles
  • Sur Preferente: 30 soles
  • Norte Preferente: 30 soles
  • Oriente Preferente: 45 soles
  • Occidente Preferente: 45 soles

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Universitario vs Deportivo Wanka EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Partidos de hoy, domingo 25 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Resultados de admisión San Marcos 2027-I: LINK OFICIAL para consultar la lista de ingresantes, puntajes y resultados por carrera

Deportes

Partidos de hoy, domingo 25 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Alianza Lima vs CD Moquegua EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: hora y canal del partidazo por la fecha 10 de LaLiga de España

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Raúl Tola: “Con los antecedentes del fujimorismo, hay temores muy fundados sobre lo que pueda pasar en nuestro país”

Alejandra Alayza: “Ocho de cada diez cree que el Perú es gobernado por grupos que buscan su propio beneficio”

Generación Z y colectivos sociales se movilizan en Lima contra la inseguridad y los incedios forestales