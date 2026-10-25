Universitario vs Deportivo Wanka EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario y Deportivo Wanka se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Universitario/Deportivo Wanka/composición LR

Universitario y Deportivo Wanka se enfrentan en la Liga Peruana de Vóley. Foto: Universitario/Deportivo Wanka/composición LR

Universitario vs Deportivo Wanka EN VIVO juegan HOY domingo 25 de octubre, desde las 6.30 p. m. (hora peruana), por la Liga Peruana de Vóley. El partido se llevará a cabo en el Polideportivo Lucha Fuentes, con transmisión por TV a cargo del canal Latina. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Francisco Hervás llega a este duelo tras haber vencido 3-0 a Deportivo Soan en su debut. Por el lado de Deportivo Wanka, también ganó por el mismo marcador al combinado de la selección peruana sub 19.

¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Wanka?

El duelo entre Universitario y Deportivo Wanka se disputará este domingo 25 de octubre y arrancará desde las 6.30 p. m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los países del continente:

Colombia y Ecuador: 6.30 p. m.

6.30 p. m. Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

7.30 p. m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8.30 p. m.

¿Dónde juega Universitario vs Deportivo Wanka?

El encuentro entre Universitario y Deportivo Wanka se disputará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador.

Canal para ver Universitario vs Deportivo Wanka

Universitario vs Deportivo Wanka llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2), donde podrás disfrutarlo por señal abierta. De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo ver Universitario vs Deportivo Wanka por internet?

La transmisión en línea de los partidos del campeonato peruano está a cargo de la aplicación de Latina, por la página web oficial de la Federación Peruana de Vóley (FPV) y del fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley.

Historial de Universitario vs Deportivo Wanka

Estos son los resultados de los últimos tres enfrentamientos entre Universitario y Deportivo Wanka.

Universitario 3 -0 Deportivo Wanka | 3.01.26

-0 Deportivo Wanka | 3.01.26 Deportivo Wanka 0- 3 Universitario | 12.01.26

| 12.01.26 Universitario 3-1 Deportivo Wanka | 9.12.23

Pronóstico de Universitario vs Deportivo Wanka

Las principales casas de apuestas dan como amplio favorito a Universitario sobre Deportivo Wanka.

Betsson: gana Universitario (1,01), gana Deportivo Wanka (11,00)

1XBet: gana Universitario (1,01), gana Deportivo Wanka (11,00)

Entradas para Universitario vs Deportivo Wanka

La venta de entradas para el encuentro entre Universitario y Deportivo Wanka se realiza a través de la plataforma virtual Joinnus. Estos son los precios para asistir al partido.