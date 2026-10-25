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Sociedad

Hospital Rebagliati ofrecerá atención médica GRATIS este 27 de octubre: revisa el horario y especialidades

Los asistentes podrán acceder a servicios de psicología, nutrición y oncología, entre otros, promoviendo hábitos saludables y la identificación de factores de riesgo.

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins ofrecerá una jornada gratuita de salud este 27 de octubre en Lima, con actividades centradas en la prevención y cuidados de salud.
El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins ofrecerá una jornada gratuita de salud este 27 de octubre en Lima, con actividades centradas en la prevención y cuidados de salud.Foto: Andina/Composición LR
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El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins realizará una jornada gratuita de salud este martes 27 de octubre, como parte de las actividades por su 68.º aniversario. La actividad se desarrollará en Lima y estará dirigida a las personas interesadas en recibir orientación sobre prevención, cuidado de la salud y hábitos saludables.

La feria se llevará a cabo de 8 a. m. a 1 p. m. en el estacionamiento ubicado en el ingreso principal del hospital, por la puerta 4. Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a orientación y consejería en distintas áreas, con información para reconocer factores de riesgo y promover el cuidado de la salud.

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Feria gratuita del Hospital Rebagliati: horario, lugar y cómo participar este 27 de octubre

La actividad se realizará durante cinco horas, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El punto de atención será el estacionamiento situado junto al ingreso principal del Hospital Rebagliati, identificado como puerta 4. La iniciativa forma parte de las acciones organizadas por el establecimiento de EsSalud para conmemorar sus 68 años de funcionamiento.

La jornada contempla actividades informativas centradas en la prevención de enfermedades, la identificación de factores de riesgo y la adopción de hábitos saludables. También se brindará orientación sobre salud y nutrición, con el objetivo de ofrecer a los asistentes información relacionada con el cuidado personal y la prevención. La atención anunciada será gratuita durante el horario establecido.

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Psicología, nutrición y oncología ginecológica: conoce las especialidades disponibles

Entre las áreas y servicios incluidos en la feria figuran psicología, nutrición, neonatología, planificación familiar y psicoprofilaxis. La lista también comprende nefrología, psicogeriatría, medicina física y rehabilitación, además de servicios vinculados con el banco de sangre, urología y sonografía.

Asimismo, se ha informado sobre la participación de oncología ginecológica, entre otras especialidades y servicios. La oferta busca acercar información y orientación en diferentes campos de la salud a las personas que acudan al establecimiento durante la actividad.

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