Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: RECORRIDO DEL DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Sociedad

Iquitos: Hospital Perú de EsSalud inició atenciones médicas especializadas para reducir listas de espera en Loreto

Operativo médico quirúrgico ofrece consultas en diversas especialidades, exámenes de diagnóstico y cirugías de catarata para mejorar el acceso a la salud de los asegurados.

Hospital Perú de EsSalud inició atenciones médicas especializadas para reducir listas de espera en Loreto
Hospital Perú de EsSalud inició atenciones médicas especializadas para reducir listas de espera en Loreto
Por
google iconLa República en Google

El Seguro Social de Salud (EsSalud), a través de Hospital Perú, inició un desplegado operativo médico quirúrgico en la ciudad de Iquitos con el objetivo de reducir las listas de espera y fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud en la región Loreto.

La jornada, organizada por la Gerencia de Oferta Flexible (GOF) en coordinación con la Red Asistencial Loreto, se realizará hasta el próximo 24 de octubre de manera simultánea en tres establecimientos de salud: el Hospital III de Iquitos, el Centro de Atención Primaria (CAP) III Iquitos y el CAP II San Juan Bautista.

Video destacado

TODO SOBRE EL CASO LICEO: CHATS Y VIDEOS DESMIENTE VERSIÓN DE IMPLICADOS | ARDE TROYA CON OXENFORD

Puedes ver

Detienen a 6 policías en flagrancia tras presunto intento de asalto a banco en Los Olivos: tenían rastros de billetes marcados en su auto

lr.pe

Esta intervención busca acercar los servicios médicos especializados a los asegurados, ampliar las oportunidades de atención y contribuir a reducir las listas de espera en la región.

Más especialidades y servicios para los asegurados

En el Hospital III de Iquitos se brindan consultas en medicina interna, gastroenterología, cirugía general, oftalmología, medicina física y rehabilitación. Además, los pacientes podrán acceder a servicios complementarios de rayos X, terapia física, laboratorio y farmacia.

En tanto, en el CAP III Iquitos y en el CAP II San Juan Bautista se ofrecen atención en medicina general, ginecología, ecografía, odontología y psicología, ampliando las alternativas de atención para los asegurados de la zona.

Como parte de esta intervención, se programaron cirugías de catarata para más de 50 pacientes, con el objetivo de devolverles o mejorar su capacidad visual, promoviendo su autonomía y calidad de vida.

Primer balance

Durante la primera jornada del operativo, los profesionales de Hospital Perú brindaron 694 atenciones en las distintas especialidades, marcando el inicio de las actividades en Loreto.

El impacto del operativo se evidencia en el testimonio de los propios usuarios. Cecilia Chávez, asegurada beneficiaria, expresó su gratitud por la cirugía de cataratas recibida: “Esta operación me permitirá mejorar mi visión y recuperar mi calidad de vida. Estoy muy agradecida”, destacó.

En tanto, el asegurado Luis Lozano resaltó la oportunidad de recibir atención multidisciplinaria en un solo lugar: “Agradezco las diversas especialidades en las que nos han atendido. Es invaluable que el Hospital Perú venga desde Lima para darnos esta calidad de atención”, afirmó.

Hospital Perú amplía su alcance en el país

Respecto al trabajo de la unidad itinerante, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas destacó que Hospital Perú cumple un rol clave en la estrategia nacional de desembalse clínico, trasladando especialistas y equipamiento a diversos puntos del país para optimizar la atención de los asegurados.

Con las atenciones ya en marcha en Iquitos, EsSalud reafirma su compromiso de continuar reduciendo las brechas de acceso a la salud y brindar una atención oportuna y de calidad en la región Loreto.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Iquitos: Hospital Perú de EsSalud inició atenciones médicas especializadas para reducir listas de espera en Loreto

¿Dónde se encuentra la imagen del Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre? Sigue EN VIVO el recorrido de la procesión

Gobierno destina S/ 12,4 millones a Defensa para pagar impuestos de sus contrataciones

Sociedad

¿Dónde se encuentra la imagen del Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre? Sigue EN VIVO el recorrido de la procesión

Temblor en Perú hoy EN VIVO, domingo 18 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Gobierno aprueba lineamientos para manejar cadáveres ante desastres: protocolo llega tras meses de elaboración

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comisión de Constitución del Senado continuará debate de pedido de facultades este lunes 19

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Fernando Cerimedo tenía operadores en las elecciones del Perú