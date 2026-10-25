Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

RESULTADOS DE ELECCIONES EN BRASIL EN VIVO: conteo oficial del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL #LR

Sociedad

Desarticulan a 'Los Intocables del Centro': suboficial PNP de Escuadrón de Emergencia figura entre los 11 detenidos

La organización utilizaba mujeres para atraer a sus víctimas en discotecas, donde, tras suministrarles sustancias para inmovilizarlas, robaban celulares y pertenencias. Las autoridades continúan investigando.

Once personas fueron detenidas en un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio Público contra ‘Los Intocables del Centro’, una organización criminal investigada por robos y delitos informáticos.
Once personas fueron detenidas en un operativo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio Público contra ‘Los Intocables del Centro’, una organización criminal investigada por robos y delitos informáticos.Foto: difusión/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

Once personas fueron detenidas durante un operativo realizado por la Policía Nacional y el Ministerio Público contra la presunta organización criminal ‘Los Intocables del Centro’, investigada por robos, hurtos agravados, receptación y delitos informáticos. Las intervenciones se desarrollaron de manera simultánea en Junín, Lima y Cerro de Pasco, como parte de una investigación que llevaba aproximadamente dos años.

Entre los intervenidos figura un suboficial de segunda de la PNP que integraba el Escuadrón de Emergencia de Huancayo. Las autoridades investigan a los presuntos miembros de la organización por su posible participación en el robo de pertenencias y la comercialización de teléfonos celulares de origen ilícito. El operativo incluyó el allanamiento de 28 inmuebles.

Video destacado

¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Indecopi multa con más de S/1,8 millones a cinco empresas por importar llaveros, pulseras y otros productos Labubu sin autorización

lr.pe

Suboficial del Escuadrón de Emergencia de Huancayo fue detenido en Cerro de Pasco

El agente identificado como Luis Vilcahuamán Orellana, conocido con el alias de ‘Jefaso’, fue capturado en Cerro de Pasco, donde realizaba servicios particulares para una empresa minera, según la información policial. Su detención forma parte de las diligencias contra la presunta red criminal y será investigado conforme a las disposiciones legales correspondientes.

De acuerdo con las autoridades, la investigación contemplaba órdenes de detención preliminar para 13 personas, de las cuales once habían sido capturadas hasta el último balance difundido. Las diligencias estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada y unidades especializadas de la Policía Nacional.

Puedes ver

Encuentran gaseosa de tres litros en refrigeradora para muestras de sangre de hospital de EsSalud en Moquegua

lr.pe

Así habría operado ‘Los Intocables del Centro’ para robar celulares y otras pertenencias

Según la investigación policial, los integrantes de la presunta organización buscaban víctimas en discotecas y otros establecimientos nocturnos. Allí, habrían utilizado a mujeres para convencer a algunas personas de trasladarse a hostales o inmuebles, donde presuntamente les suministraban sustancias que reducían su capacidad de reacción y aprovechaban para sustraer celulares, joyas y tarjetas bancarias.

Las pesquisas también apuntan a la participación de taxistas que, presuntamente, trasladaban y abandonaban a las víctimas en diferentes lugares. Después de los robos, los teléfonos pasaban a manos de personas con conocimientos técnicos que habrían alterado sus características para facilitar su posterior comercialización en el mercado informal.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Elecciones Brasil 2026, EN VIVO: Lula logra la reelección tras imponerse a Flávio Bolsonaro

Resultados de las elecciones en Brasil 2026, EN VIVO: Lula es reelecto como presidente tras ganar la segunda vuelta

Lula da Silva continuará como presidente de Brasil tras una remontada histórica frente a Flávio Bolsonaro

Sociedad

Resultados de admisión San Marcos 2027-I: LINK OFICIAL para consultar la lista de ingresantes, puntajes y resultados por carrera

9 millones sin agua potable y 15 millones sin alcantarillado: declaran emergencia en Vivienda

Temblor en Perú hoy EN VIVO, domingo 25 de octubre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Alfonso López Chau reconoce división en la oposición tras aprobarse facultades al Ejecutivo

Daniel Barragán niega acercamiento de Obras al Gobierno pese a voto a favor de facultades

Comitiva que acompañará a Keiko Fujimori en El Salvador costará más de US$19.000 en pasajes y viáticos