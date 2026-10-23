Daniel Barragán se pronuncia tras salida de su hermana de EsSalud: "Ella me comentó que iba a renunciar"

Daniel Barragán, senador del Partido Cívico Obras, declaró luego de que su hermana, María del Carmen Barragán, fuera separada de su cargo como asesora de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud. El parlamentario señaló que ya tenía conocimiento de este hecho y aseguró que su hermana había decidido dejar el puesto para evitar señalamientos por presuntos favores políticos.

“En este caso, yo tengo entendido que, por lo que ella me ha comentado a mí, ella iba a renunciar. Yo entiendo los motivos de ella. Es una técnica nata. No es política. Las personas que no están acostumbradas a una presión mediática también tienden a renunciar”, indicó a Canal N.

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María del Carmen Barragán fue nombrada asesora de EsSalud el pasado 17 de octubre. Su designación generó cuestionamientos debido a que su hermano, desde el Senado, respaldó al Gobierno en la aprobación de la delegación de facultades legislativas. María del Carmen Barragán prestó servicios durante cinco días para Elizabeth Zulema Tomás Gonzales, presidenta de EsSalud, quien fue designada por el ministro Juan Sheput y Keiko Fujimori.

“A mí me apena que mi hermana renuncie. No porque necesite trabajo, sino porque puede aportar al Estado. Sobre la pertinencia, hay una coincidencia en que yo tomo una decisión en bien del país y vienen suspicacias de diferentes espacios. Yo debo aclarar que jamás he referido a un familiar mío. Conozco a mi hermana y sé que ha tenido cargos muy altos en el Estado”, señaló.

Barragán había justificado contratación de su hermana en EsSalud

En declaraciones a Canal N, el senador calificó a su hermana como una “profesional A1” con más de dos décadas de experiencia en diferentes puestos del Poder Ejecutivo, trayectoria que, según explicó, le ha permitido conocer a los presidentes de EsSalud.

"Seguro ese es el motivo que ella conoce a los presidentes de EsSalud para que la nombren. No he cruzado palabra con el ministro de Trabajo desde que él ha estado en el cargo. Tampoco he cruzado palabra con la doctora Zulema", declaró Barragán.

En tanto, Ricardo Belmont, líder del Partido Cívico Obras, aseguró que fue él quien indicó a Barragán que acudiera a la Comisión de Constitución. Asimismo, admitió que no revisó en su totalidad el texto del pedido de facultades, aunque expresó su confianza en el senador.