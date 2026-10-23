Hermana del senador Daniel Barragán es separada de EsSalud a solo una semana de ser nombrada

La hermana del senador Daniel Barragán, María del Carmen Barragán Coloma, fue separada de EsSalud apenas cinco días después de su nombramiento como asesora III de la Presidencia Ejecutiva. La institución formalizó su salida el 22 de octubre de 2026, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 1407-PE-ESSALUD-2026.

La designación de Barragán Coloma había sido aprobada el 17 de octubre, a través de la Resolución N.° 001388-PE-ESSALUD-2026. El cargo correspondía al nivel Ejecutivo 3 y formaba parte de los puestos de confianza de la Presidencia Ejecutiva del Seguro Social de Salud.

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El documento fue firmado por Elizabeth Zulema, presidenta ejecutiva de EsSalud. En la resolución, la institución señaló que consideraba pertinente dar por concluida la designación, pero no expuso una explicación específica sobre las razones de su salida.

También se dispuso que la exfuncionaria mantuviera la reserva sobre los asuntos y la información a los que tuvo acceso durante sus funciones. Además, estableció que debía respetar las prohibiciones contempladas en la Ley N.° 31564, cuyo incumplimiento puede derivar en una inhabilitación para prestar servicios al Estado, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades.

Por último, Barragán Coloma deberá presentar su declaración jurada de ingresos, bienes y rentas dentro de los 15 días útiles posteriores al cese. También tendrá que entregar su declaración jurada de intereses ante la Contraloría General de la República dentro de los primeros 15 días hábiles desde la notificación de la resolución.