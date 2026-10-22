Así se prepara la red móvil ante cortes de energía y emergencias en Lambayeque Movistar realizó pruebas de respaldo energético en Chiclayo y presentó una estación base móvil 5G como parte de sus medidas ante el Fenómeno El Niño.

Ante posibles lluvias intensas, inundaciones o cortes de electricidad, mantener la conexión a internet y las comunicaciones móviles es necesario. Por ello, la preparación de las redes de telecomunicaciones también forma parte de las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño en Lambayeque.

En Chiclayo, Movistar presentó las medidas que viene implementando para reforzar su infraestructura y responder ante posibles emergencias. Durante una visita técnica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la compañía realizó pruebas de respaldo energético y mostró una estación base móvil 5G destinada a apoyar la conectividad en zonas que lo necesiten.

Red móvil de Movistar al alcance de todos

Una de las pruebas consistió en simular un corte de electricidad para comprobar la activación de un grupo electrógeno. Con ello, se verificó cómo responde la infraestructura de telecomunicaciones cuando se interrumpe el suministro eléctrico.

“Lo que se ha verificado es que ante una emergencia, ya sea por estos cambios climáticos, las operadoras pueden tener un plan de contingencia vinculado a que si hay corte de servicio, ingresa inmediatamente una red de baterias y sobre esa red, un grupo electrógeno mas o menos con una autonomía de 48 horas”, comentó Dalia Suárez, viceministra de Comunicaciones del MTC.

La preparación también incluye medidas preventivas frente a posibles inundaciones, el refuerzo de la infraestructura y el monitoreo permanente de la red. Estas acciones buscan reducir el impacto de las interrupciones y agilizar la recuperación del servicio. Sin embargo, la continuidad de las comunicaciones también depende del grado de la emergencia y de los daños que puedan producirse en la infraestructura.

Estaciones base móviles para atender zonas de emergencia

Otra de las soluciones presentadas fue una estación base móvil 5G, conocida como Cell on Wheels (COW). Este tipo de infraestructura puede trasladarse a lugares donde se necesite reforzar o recuperar la conectividad.

Equipo de Integratel presenta las nuevas tecnologías para asegurar la conectividad. Foto: difusión.

Durante la visita, Suárez señaló que estas unidades permiten dar conectividad en zonas donde se ha perdido el suministro eléctrico o se ha dañado la fibra óptica, de acuerdo con las condiciones técnicas de cada intervención.

“Nosotros, como Movistar, estamos poniéndonos en medio de esa experiencia y garantizar finalmente, con una serie de acciones, la conectividad que deba estar a la altura de los requerimientos de la población”, señaló Alejandro Padrón Giraldo, director de Operaciones de Red de Movistar.

Despliegue de 5G ante la visita del papa León XIV

Las medidas de preparación también tienen mapeado la conectividad durante la visita del papa León XIV a Lambayeque. “Para la visita del Papa, por ejemplo, estamos desplegando 5G, en los puntos claves como el aeropuerto, acá en Chiclayo, la catedral, la Universidad Santo Toribio de Morovejo y adicionalmente también asegurando y reforzando nuestra infraestructura y nuestros respaldos, tanto de energía como de fibra óptica”, acotó Padrón Giraldo.

Las acciones presentadas en Lambayeque responden a dos escenarios distintos: la atención de posibles emergencias asociadas al Fenómeno El Niño y la preparación de la infraestructura para eventos multitudinarios. En ambos casos, el respaldo de Movistar, la disponibilidad de equipos móviles y el monitoreo de la red forman parte de las medidas para sostener la conectividad cuando más se necesita.

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