Pedro Castillo: denuncia por presuntos sobornos en ascensos militares podría quedar sin resolución en el Congreso

La denuncia contra Pedro Castillo por presuntos sobornos en ascensos militares podría quedar sin resolución en el Congreso si las dos cámaras no toman una decisión antes del 15 de noviembre. Según un reportaje de Cuarto Poder, el caso corre el riesgo de quedar fuera del trámite parlamentario por el vencimiento de los plazos, pese a las pruebas reunidas por la Fiscalía.

El expediente corresponde al caso de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante el gobierno de Castillo. La investigación apunta a presuntos pagos de dinero a cambio de promociones al grado de general. De acuerdo con las declaraciones recogidas por el Ministerio Público, parte de esos montos habría tenido como destino al entonces presidente.

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El reportaje también cuestionó la demora en el Congreso. La denuncia constitucional fue presentada por el Ministerio Público en 2023, pero no completó su trámite durante el periodo parlamentario 2021-2026. Con la instalación del nuevo Parlamento bicameral, el expediente pasó a la Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por Daniel Varas, de Juntos por el Perú.

La Cámara de Diputados tiene previsto debatir el caso el jueves 29 de octubre. Sin embargo, el tiempo es limitado: si no existe una decisión de ambas cámaras antes del 15 de noviembre, la denuncia podría caducar. El resultado dependerá de los votos de los parlamentarios y de las decisiones que adopten durante el procedimiento.