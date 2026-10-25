Cuy Merino: el 'supercuy' peruano creado en laboratorio que da más crías, crece más rápido y promete ser una revolución en la cocina

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) presenta el cuy Merino, una nueva raza peruana seleccionada genéticamente por su crecimiento y calidad de carne, adaptándose a diversos entornos.

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) presenta el cuy Merino, una nueva raza peruana seleccionada genéticamente por su crecimiento y calidad de carne, adaptándose a diversos entornos. Foto: Andina/Composición LR

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), presentó al cuy Merino, una nueva raza desarrollada mediante selección genética en Perú. Este ejemplar se suma a los avances nacionales en la crianza de cuyes y destaca por su crecimiento, su capacidad reproductiva y las características de su carne.

La nueva variedad fue seleccionada por su mayor desarrollo muscular y la distribución de grasa en el tejido, características que, según el INIA, favorecen la textura y el sabor. Además, puede adaptarse a diferentes entornos, aunque las condiciones tropicales con temperaturas excesivas representan una limitación para su crianza.

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Cuy Merino: cómo es la nueva raza peruana que crece más rápido y tiene mayor masa muscular

Uno de los rasgos distintivos del cuy Merino es su pelaje más áspero, diferente al de otras variedades. Sin embargo, sus principales características están relacionadas con la producción: presenta una velocidad de crecimiento favorable y un buen número de crías por parto, cualidades que pueden resultar útiles para quienes se dedican a la crianza de estos animales.

La selección genética también buscó mejorar la calidad de la carne mediante una mayor masa muscular y una infiltración de grasa que contribuye a sus propiedades culinarias. La carne de cuy contiene hierro, un nutriente importante para la alimentación, y su consumo ha ganado presencia en preparaciones gastronómicas que incluyen caldos, versiones broaster y otros platos.

La adaptación a distintos ambientes es otro atributo señalado por los especialistas del INIA. No obstante, las zonas tropicales con temperaturas demasiado elevadas no serían adecuadas para esta raza, de acuerdo con la información difundida durante su presentación.

INIA desarrolla cuatro razas de cuyes y destaca su potencial para la producción nacional

El cuy Merino forma parte del trabajo de mejoramiento genético que el INIA desarrolla desde hace años. La institución señala que ha logrado establecer cuatro razas de cuyes peruanos, con características seleccionadas para mejorar aspectos como el tamaño, la reproducción y la adaptación al entorno.

Entre los antecedentes figura la raza Andina, cuyo desarrollo fue destacado por el Midagri durante una actividad conmemorativa realizada en Huarmey, Áncash. Según el ministerio, más de 80.000 familias productoras del país mejoraron en un 40% su rentabilidad económica mediante la crianza y comercialización de esta variedad.