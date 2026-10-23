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Sociedad

Volvió a comer después de casi un año: médicos de EsSalud realizaron compleja cirugía de 10 horas para reconstruir su vía digestiva

Un equipo de especialistas del Hospital Sabogal realizó una compleja intervención para reconstruir la vía digestiva de Jorge Chuquín (43) que no podía alimentarse por la boca luego de haber ingerido accidentalmente una sustancia química donde trabajaba.

Paciente recuperó la capacidad de alimentarse tras un intervención de EsSalud
Paciente recuperó la capacidad de alimentarse tras un intervención de EsSaludFoto: EsSalud
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Un hombre pasó casi un año sin poder comer por la boca debido a una grave lesión en el esófago. Hoy, gracias a una compleja intervención realizada por especialistas del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren del Seguro Social de Salud (EsSalud), recupera progresivamente la capacidad de alimentarse y la esperanza de retomar su vida cotidiana.

Todo comenzó cuando Jorge Chuquín (43) ingirió accidentalmente una sustancia cáustica en la empresa de aire acondicionado donde trabajaba. El producto le provocó quemaduras internas severas que dañaron toda la extensión de su esófago, el conducto que transporta los alimentos desde la boca hasta el estómago, y comprometieron también parte de este último órgano.

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Desde entonces, alimentarse se convirtió en uno de sus mayores desafíos. Durante meses dependió de nutrición especializada y suplementos para mantenerse con vida, mientras esperaba una alternativa quirúrgica que le permitiera volver a comer.

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Sometido a cirugía de casi diez horas

Ante la gravedad de las lesiones, un equipo multidisciplinario del Hospital Sabogal, liderado por el Dr. Eduardo Serrano, cirujano especialista en esófago y estómago, y con la participación del Dr. Enrique Loo Tello, del Hospital Nacional Guillermo Almenara, realizó una compleja intervención mediante técnicas laparoscópicas y mínimamente invasivas.

El procedimiento, conocido como ascenso gástrico tipo McKeown, consistió en utilizar el propio estómago del paciente para reconstruir la vía por donde pasan los alimentos, reemplazando la función del esófago dañado.

“Ante la gravedad de la lesión, tuvimos que reemplazar el conducto dañado utilizando el propio estómago del paciente. Lo movilizamos y ascendimos hacia las regiones torácica y cervical para formar una nueva vía de alimentación”, detalló el Dr. Serrano.

La operación duró casi diez horas y comprendió intervenciones en el abdomen, tórax y cuello, lo que demandó una cuidadosa planificación y coordinación entre los especialistas para afrontar la complejidad del caso.

Intervención duró más de 10 horas

Un equipo multidisciplinario estuvo detrás del caso para realizar una operación exitosa.

El regreso a casa y la alegría de volver a comer

Tras la cirugía, Jorge permaneció hospitalizado durante más de 40 días bajo vigilancia médica, mientras los especialistas supervisaban su recuperación y el reinicio progresivo de su alimentación.

Actualmente, sigue una dieta que avanza de líquidos a alimentos de mayor consistencia, de acuerdo con su evolución, y continúa asistiendo a controles médicos para recuperar gradualmente sus actividades cotidianas.

Pero más allá del éxito de la intervención, hay algo que tiene un significado especial para él: la posibilidad de volver a compartir momentos cotidianos con su familia.

“Después de mucho tiempo sin poder comer, me siento muy feliz. Para mí es una bendición volver a casa y poder compartir la mesa con mis hijas”, expresó emocionado.

El paciente también agradeció el acompañamiento del personal médico, de enfermería y técnico durante los largos meses que enfrentó esta difícil situación.

“Estoy muy agradecido con todos; me han tratado súper bien. Gracias al Hospital Sabogal por darme esta segunda oportunidad de vida y permitirme vivir dignamente”, manifestó, al reconocer especialmente la labor de los doctores Serrano, Loo y Delgado.

Esta intervención refleja la capacidad de los equipos especializados de EsSalud para afrontar procedimientos de alta complejidad mediante el trabajo articulado entre hospitales, con una atención que busca no solo recuperar la salud, sino también devolver autonomía y calidad de vida a los pacientes.

Para Jorge, cada avance en su recuperación tiene hoy un valor especial. Después de tantos meses de dificultades, volver a alimentarse significa también recuperar esos pequeños momentos familiares que antes parecían imposibles.

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