Catherine Palomino: exasesor la denuncia por presuntamente negociar con presupuestos de alcaldías
El extrabajador afirmó que la diputada le habló de recibir porcentajes por gestionar proyectos ante el Ministerio de Economía y Finanzas. También aseguró que el personal de su despacho debía cubrir gastos de la legisladora con dinero de sus propios sueldos.
Un exasesor de Catherine Palomino denunció a la diputada por presuntamente negociar con presupuestos de alcaldías a cambio de beneficios económicos. En declaraciones a Panorama, el extrabajador afirmó que la legisladora le explicó que el negocio de un despacho congresal consistía en gestionar recursos para proyectos solicitados por alcaldes y gobernadores regionales a cambio de recibir un porcentaje.
Según el testimonio, las autoridades acudían a la oficina de Palomino en Huancavelica para solicitar presupuesto para obras que ya tenían identificadas. El exasesor sostuvo que la propia diputada le explicó cómo funcionaría este supuesto mecanismo de cobros por las gestiones ante las entidades públicas.
Video destacado
¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
El extrabajador también denunció que debía utilizar parte de su sueldo para pagar gastos vinculados a la congresista. Entre ellos mencionó la alimentación, los carteles de la oficina descentralizada y los recibos de luz y agua. Aseguró que no recibió la devolución del dinero que desembolsó.
- Se concreta la venta del Grupo El Comercio
- Denuncian penalmente a Fujimori y al presidente del Senado por promulgar la ley de facultades sin la firma de Óscar Reto
Palomino rechazó por escrito algunas de las afirmaciones de su excolaborador. Sobre su participación en las actividades de representación, sostuvo que el trabajador nunca la acompañó durante esa semana. Sin embargo, Panorama mostró fotografías publicadas en la cuenta oficial de la legisladora en las que ambos aparecían juntos durante esas actividades.