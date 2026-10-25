Un exasesor de Catherine Palomino denunció a la diputada por presuntamente negociar con presupuestos de alcaldías a cambio de beneficios económicos. En declaraciones a Panorama, el extrabajador afirmó que la legisladora le explicó que el negocio de un despacho congresal consistía en gestionar recursos para proyectos solicitados por alcaldes y gobernadores regionales a cambio de recibir un porcentaje.

Según el testimonio, las autoridades acudían a la oficina de Palomino en Huancavelica para solicitar presupuesto para obras que ya tenían identificadas. El exasesor sostuvo que la propia diputada le explicó cómo funcionaría este supuesto mecanismo de cobros por las gestiones ante las entidades públicas.

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El extrabajador también denunció que debía utilizar parte de su sueldo para pagar gastos vinculados a la congresista. Entre ellos mencionó la alimentación, los carteles de la oficina descentralizada y los recibos de luz y agua. Aseguró que no recibió la devolución del dinero que desembolsó.

Palomino rechazó por escrito algunas de las afirmaciones de su excolaborador. Sobre su participación en las actividades de representación, sostuvo que el trabajador nunca la acompañó durante esa semana. Sin embargo, Panorama mostró fotografías publicadas en la cuenta oficial de la legisladora en las que ambos aparecían juntos durante esas actividades.