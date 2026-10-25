Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

RESULTADOS DE ELECCIONES EN BRASIL EN VIVO: conteo oficial del TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL #LR

Política

Catherine Palomino: exasesor la denuncia por presuntamente negociar con presupuestos de alcaldías

El extrabajador afirmó que la diputada le habló de recibir porcentajes por gestionar proyectos ante el Ministerio de Economía y Finanzas. También aseguró que el personal de su despacho debía cubrir gastos de la legisladora con dinero de sus propios sueldos.

Palomino es denunciada por presuntas negociaciones ilícitas con presupuestos municipales. Foto: Congreso
Palomino es denunciada por presuntas negociaciones ilícitas con presupuestos municipales. Foto: Congreso
Por
google iconLa República en Google

Un exasesor de Catherine Palomino denunció a la diputada por presuntamente negociar con presupuestos de alcaldías a cambio de beneficios económicos. En declaraciones a Panorama, el extrabajador afirmó que la legisladora le explicó que el negocio de un despacho congresal consistía en gestionar recursos para proyectos solicitados por alcaldes y gobernadores regionales a cambio de recibir un porcentaje.

Según el testimonio, las autoridades acudían a la oficina de Palomino en Huancavelica para solicitar presupuesto para obras que ya tenían identificadas. El exasesor sostuvo que la propia diputada le explicó cómo funcionaría este supuesto mecanismo de cobros por las gestiones ante las entidades públicas.

Video destacado

¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Deslealtades, intrigas y traiciones en la cúpula de la Policía Nacional

lr.pe

El extrabajador también denunció que debía utilizar parte de su sueldo para pagar gastos vinculados a la congresista. Entre ellos mencionó la alimentación, los carteles de la oficina descentralizada y los recibos de luz y agua. Aseguró que no recibió la devolución del dinero que desembolsó.

Palomino rechazó por escrito algunas de las afirmaciones de su excolaborador. Sobre su participación en las actividades de representación, sostuvo que el trabajador nunca la acompañó durante esa semana. Sin embargo, Panorama mostró fotografías publicadas en la cuenta oficial de la legisladora en las que ambos aparecían juntos durante esas actividades.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Catherine Palomino: exasesor la denuncia por presuntamente negociar con presupuestos de alcaldías

[EN VIVO] Universitario vs Wanka HOY: transmisión punto a punto del partido por la Liga Peruana de Vóley 2026

Elecciones Brasil 2026, EN VIVO: Lula logra la reelección tras imponerse a Flávio Bolsonaro y asumirá la Presidencia por cuarta vez

Política

Pedro Castillo: denuncia por presuntos sobornos en ascensos militares podría quedar sin resolución en el Congreso

Asesora de Rafael Belaunde es investigada por presunta red de trabajadores fantasmas en EMILIMA

Alfonso López Chau reconoce división en la oposición tras aprobarse facultades al Ejecutivo

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Pedro Castillo: denuncia por presuntos sobornos en ascensos militares podría quedar sin resolución en el Congreso

Asesora de Rafael Belaunde es investigada por presunta red de trabajadores fantasmas en EMILIMA

Alfonso López Chau reconoce división en la oposición tras aprobarse facultades al Ejecutivo