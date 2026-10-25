Luis Galarreta sobre autógrafa de ley de facultades legislativas: “Ya está solucionado con la Fe de erratas”

Luis Galarreta sobre autógrafa de ley de facultades legislativas: “Ya está solucionado con la Fe de erratas”

Luis Galarreta consideró que el error en la autógrafa de ley de facultades legislativas, al no haber incluido las firma de la Cámara de Diputados y colocar “Senado” en lugar de “Congreso”, ya está subsanado.

"Ya está solucionado con la Fe de erratas", declaró en entrevistas a Punto Final.