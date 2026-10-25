Luis Galarreta sobre autógrafa de ley de facultades legislativas: “Ya está solucionado con la Fe de erratas”
El presidente del Consejo de Ministros consideró que el error en el documento "ya está subsanado" y no requiere una modificación.
Luis Galarreta consideró que el error en la autógrafa de ley de facultades legislativas, al no haber incluido las firma de la Cámara de Diputados y colocar “Senado” en lugar de “Congreso”, ya está subsanado.
"Ya está solucionado con la Fe de erratas", declaró en entrevistas a Punto Final.