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Política

Luis Galarreta sobre autógrafa de ley de facultades legislativas: “Ya está solucionado con la Fe de erratas”

El presidente del Consejo de Ministros consideró que el error en el documento "ya está subsanado" y no requiere una modificación.

Luis Galarreta sobre autógrafa de ley de facultades legislativas: “Ya está solucionado con la Fe de erratas”
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Luis Galarreta consideró que el error en la autógrafa de ley de facultades legislativas, al no haber incluido las firma de la Cámara de Diputados y colocar “Senado” en lugar de “Congreso”, ya está subsanado.

"Ya está solucionado con la Fe de erratas", declaró en entrevistas a Punto Final.

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