En el corazón de Ayacucho, Perú, una historia de superación, innovación y tradición continúa tomando vuelo internacional. Aníbal Prado Condori, ingeniero agroindustrial originario de la región, transformó su infancia de trabajar vendiendo cuyes en las calles de Huamanga en un emprendimiento que hoy exporta alimentos desde el Perú hacia Sudamérica, Estados Unidos, Canadá y Alemania.

Anibal Prado reveló para Latino Actual que no solo busca crecer económicamente, la misión es clara: dar a conocer el producto nativo al mundo. Según Prado, su empresa “trabaja de la mano con los agropecuarios, agricultores, los criaderos de cuyes…”, generando oportunidades en el Perú – especialmente fuera de Lima – y promoviendo productos nutritivos andinos.

Qori: raíces humildes en Ayacucho que forjaron un impulso emprendedor

Desde pequeño, Prado se vio obligado a colaborar con la economía familiar. A los 8 años trabajaba en un hotel lavando platos y cocinando; a los 10-12 años iba a Huanta a comprar cuyes y gallinas para vender en Huamanga. Este contacto temprano con la tierra, la ganadería menor y el comercio, sumado a su “espíritu emprendedor heredado" que heredó de su madre, fueron punto de partida para algo mayor.

La chispa ocurrió en octubre de 2019: su esposa, embarazada de ocho meses, fue diagnosticada con anemia severa. Para dar una alimentación más saludable, Prado sugirió un caldo de cuy, pero su esposa no era fan del cuy. Entonces, casi por casualidad, surgió la idea: "¿Por qué no existen fideos hechos a base de cuy y quinua?".

Así nació la idea de crear fideos a base de cuy y quinua. Fue necesario acudir al laboratorio de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga para realizar los primeros ensayos.

"Allí empecé a hacer los siete ensayos, para ver que cómo era, si se rompía, se quebraba el olor, un poquito, analizar de cómo salía el producto, metiendo todos estos insumos, el cuy, el atajo, la quinua y todo lo demás. No me salía en un inicio y de ahí dije, 'Wow, bueno, creo que no es para mí esto', pero tras un final intento me salió y así pude presentar la idea que tenía del negocio", reveló Anibal. Con este producto creado pudo participar en una feria de alimentos en Ayacucho, donde comenzó su primera producción.

En 2023 fundó su empresa llamada Qori (que en quechua significa 'Oro') y empezó la producción de los fideos 'nutripasta'.

Anibal exporta los fideos a base de cuy y quinua a Estados Unidos. Foto: Qori

Qori exporta a Estados Unidos, Sudamérica y Alemania

Qori no se limitó al mercado peruano. A pesar de rechazos, estafas y barreras, Anibal logró cerrar diversos acuerdos de exportación.

En 2024 hicieron su primera descarga a Nueva Jersey, EE.UU., y el producto entró en más de cinco estados como Nueva York, Boston, California, Colorado y Orlando. También entraron al mercado europeo: exportaron a Holanda y Alemania. En Sudamérica, llegaron a Ecuador, Chile, Bolivia; y aprovecharon la plataforma de exportación oficial de PromPerú para ingresar a Amazon, la aplicación estadounidense más grande de comercio electrónico.

"Ver que todo este fruto, este grano de oro, está en los diferentes países, está en las tiendas y la está consumiendo gente extranjera, creo que eso es da mucho que hablar. Todavía somos pequeñitos, somos una microempresa, pero tenemos un gran tesoro aquí en los Andes", mencionó Anibal.

Prado aspira a que Qori sea “una marca de referencia en Perú” y en el mercado andino saludable. Con la mirada puesta en seguir creciendo, su proyecto es un ejemplo de cómo innovación, tradición y perseverancia pueden conectar lo local con lo global.