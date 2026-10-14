Estudiante persigue a delincuente y recupera su celular tras forcejeo en San Juan de Miraflores

Una estudiante logró recuperar su teléfono celular luego de perseguir y forcejear con un delincuente que se lo arrebató en la cuadra tres del jirón Joaquín Bernal, en San Juan de Miraflores. La joven contó con el apoyo de otros alumnos, quienes intervinieron para impedir que el sujeto escapara con el equipo. Durante el enfrentamiento, el asaltante cayó al suelo en dos ocasiones y perdió una zapatilla, pero finalmente huyó con ayuda de un cómplice que lo esperaba en un mototaxi.

¿Cómo ocurrió el intento de robo?

Según los testimonios recogidos en la zona, el delincuente arrebató el celular a la estudiante y emprendió la huida a pie. Sin embargo, la joven corrió detrás de él, lo empujó y se aferró a su brazo para evitar que escapara con el dispositivo.

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El forcejeo ocurrió en una zona de alta concurrencia de estudiantes, donde funcionan el colegio Fermín Tangüis, una academia precadete y el Instituto de Educación Pedagógica Divino Niño. La intervención de otros jóvenes permitió que la víctima recuperara su teléfono.

Aunque el asaltante cayó al suelo y perdió una zapatilla durante la persecución, consiguió levantarse y escapar. De acuerdo con los testigos, un presunto cómplice lo esperaba a bordo de un mototaxi, vehículo que habría utilizado para abandonar el lugar con rumbo desconocido.

Vecinos alertan sobre robos al paso

Residentes de la cuadra tres del jirón Joaquín Bernal señalaron que los robos al paso, conocidos como raqueteo, son frecuentes en la zona A de San Juan de Miraflores. Según denunciaron, algunos delincuentes utilizan mototaxis para desplazarse y facilitar su huida después de cometer estos delitos.

Los vecinos también cuestionaron la falta de presencia policial y de patrullaje en las calles aledañas antes y después del incidente, pese al tránsito diario de escolares y estudiantes de otros centros educativos.

¿Qué se sabe sobre la víctima?

La estudiante resultó ilesa y recuperó su teléfono celular tras el enfrentamiento. Según la información proporcionada por fuentes locales, no sufrió lesiones de consideración.

Tras el reporte del hecho por parte de la comunidad educativa, se informó sobre medidas para reforzar la vigilancia en los alrededores de los planteles. Las imágenes y los testimonios del incidente podrían contribuir a identificar al presunto asaltante.

Hasta el cierre de esta nota, no se había confirmado la identidad del sospechoso ni su detención.